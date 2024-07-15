歐洲國家盃｜載英格蘭球迷歸家航班　因機艙怪味被迫折返柏林

英格蘭在歐洲國家盃的決賽失利，頓時令不少前赴德國的英國球迷敗興而回。不過一班英國球迷可說更加不幸，因為他們準備回家的航班因為機艙的異味，被迫折返。 一班從德國柏林前往英國曼徹斯特歐洲之翼航班，機上載着不少看完歐國盃決賽的英國球迷。飛機在當地時間周一（15日）上午8時09分起飛，在爬升至1萬呎高空時，飛機卻突然折返回柏林機場，並在8時26分緊急着陸。機場一度派出消防員戒備，而乘客亦需要落機。

There was no @eurowings rep to meet us from the plane. You literally just bunged us all back in to the airport with no communication whatsoever. #eurowings pic.twitter.com/ycr2df5eUc — j (@jhats90) July 15, 2024

其中一位英國乘客表示：「在起飛了數分鐘，機長就告知我們說飛機的警告燈在閃，需要折返柏林。在降落之後，我坐下了一小段時間後就聞到機場有燒焦的氣味。」他表示機艙服務員告知他們不用擔心，因為消防車已在場戒備，並着他們可以取回行李落機。