歐洲增購軍備與液化天然氣 援烏利益回流本國產業 美國如何成為俄烏戰爭大贏家？

俄烏戰爭本周將屆滿2年，隨著歐洲向美國增購武器及液化天然氣，以及美國援助烏克蘭的經濟效益回流本國相關產業，未有實際參戰的美國成為贏家。 《華爾街日報》報道，俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，美國國防工業的武器和彈藥訂單激增，生意來自急於增強軍備的歐洲盟國及美國國防部。美國防部一面為自家添新裝備，一面補充援烏而耗盡的軍火庫存。 美國聯儲局(Fed)數據顯示，自2年前俄國侵烏以來，美國國防和太空領域的生產增長17.5%。官員表示，目前尚待通過的950億美元追加國防法案裡的607億美元，是指定用於烏克蘭的專款，專款中64%實際上最終會流回美國國防工業。

援烏直接反饋美國產業鏈 已有報道指，美國早前批准的烏克蘭援助，近9成資金實際流回美國，原因是這些援助並非直接支付給烏克蘭，而是用在向美國軍火商採購武器，直接反饋美國國內生產線和相關產業鏈。 市場分析公司沃爾夫研究(Wolfe Research)的軍工產業分析師華爾頓(Myles Walton)指出，近期歐洲各國購買美國戰機等軍備所花的錢相當於一整代的投資，「過去兩、三年等同之前的20年」。 重大軍火交易來自歐洲盟國 目前950億美元包括援助烏克蘭和以色列等在內的援助仍卡在眾議院。這筆最新援助連同先前的各項援助承諾，可在今後幾年為美國的軍工業注入相當於約一年國內生產總值0.5%的資金。

華爾頓表示，美國國務院近期稱截至去年9月的一年裡，美國的重大軍火交易超過800億美元，其中約500億美元來自歐洲盟國，是歷年正常水平的5倍多。

與歐洲關係密切讓美國得益 美國國務院指，波蘭已訂購價值約300億美元的阿帕奇攻擊直升機、海馬斯(HIMARS)多管火箭系統、M1A1主戰坦克及其他武器。德國花85億美元購買Chinook運輸直升機及相關設備，捷克則斥資56億美元購買F-35隱形戰機和彈藥。 世界經濟因地緣政治而變得碎片化，並使美歐關係更緊密，往往讓美國得益，提振美國軍工業只是其一。俄羅斯中斷天然氣供應，導致歐洲能源價格和通脹飆升，刺激歐洲對美國液化天然氣的需求。