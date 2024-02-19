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國際
2024-02-19 14:49:17

歐洲增購軍備與液化天然氣 援烏利益回流本國產業 美國如何成為俄烏戰爭大贏家？

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烏克蘭哈爾科夫一住宅區早前被俄軍炮火擊中，引發大火。(資料圖片)

烏克蘭哈爾科夫一住宅區早前被俄軍炮火擊中，引發大火。(資料圖片)

俄烏戰爭本周將屆滿2年，隨著歐洲向美國增購武器及液化天然氣，以及美國援助烏克蘭的經濟效益回流本國相關產業，未有實際參戰的美國成為贏家。

《華爾街日報》報道，俄羅斯2022224日入侵烏克蘭以來，美國國防工業的武器和彈藥訂單激增，生意來自急於增強軍備的歐洲盟國及美國國防部。美國防部一面為自家添新裝備，一面補充援烏而耗盡的軍火庫存。

美國聯儲局(Fed)數據顯示，自2年前俄國侵烏以來，美國國防和太空領域的生產增長17.5%。官員表示，目前尚待通過的950億美元追加國防法案裡的607億美元，是指定用於烏克蘭的專款，專款中64%實際上最終會流回美國國防工業。

援烏直接反饋美國產業鏈

已有報道指，美國早前批准的烏克蘭援助，近9成資金實際流回美國，原因是這些援助並非直接支付給烏克蘭，而是用在向美國軍火商採購武器，直接反饋美國國內生產線和相關產業鏈。

市場分析公司沃爾夫研究(Wolfe Research)的軍工產業分析師華爾頓(Myles Walton)指出，近期歐洲各國購買美國戰機等軍備所花的錢相當於一整代的投資，「過去兩、三年等同之前的20年」。

重大軍火交易來自歐洲盟國

目前950億美元包括援助烏克蘭和以色列等在內的援助仍卡在眾議院。這筆最新援助連同先前的各項援助承諾，可在今後幾年為美國的軍工業注入相當於約一年國內生產總值0.5%的資金。

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華爾頓表示，美國國務院近期稱截至去年9月的一年裡，美國的重大軍火交易超過800億美元，其中約500億美元來自歐洲盟國，是歷年正常水平的5倍多。

烏克蘭哈爾科夫地區一個城鎮上周二被俄軍炮火擊中，有受傷居民被送院。(美聯社) 烏克蘭哈爾科夫有房屋上周四被俄軍導彈擊中損毀。(美聯社) 烏克蘭哈爾科夫有房屋上周四被俄軍導彈擊中摧毀。(美聯社) 烏克蘭士兵在自動發炮裝甲車上裝上彈藥。(美聯社) 烏軍自動發炮裝甲車向俄羅斯目標發動攻擊。(美聯社)

與歐洲關係密切讓美國得益

美國國務院指，波蘭已訂購價值約300億美元的阿帕奇攻擊直升機、海馬斯(HIMARS)多管火箭系統、M1A1主戰坦克及其他武器。德國花85億美元購買Chinook運輸直升機及相關設備，捷克則斥資56億美元購買F-35隱形戰機和彈藥。

世界經濟因地緣政治而變得碎片化，並使美歐關係更緊密，往往讓美國得益，提振美國軍工業只是其一。俄羅斯中斷天然氣供應，導致歐洲能源價格和通脹飆升，刺激歐洲對美國液化天然氣的需求。

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美國去年躍居全球最大液化天然氣出口國，單是現有已核准的項目，預計就可讓美國的液化天然氣出口量到2030年底前翻倍，當中約三分二是銷往歐洲。

歐洲資金流入美國

大宗商品數據統計公司Kpler的資料顯示，202122年間，美國賣到歐洲的液化天然氣量增加逾1倍。此外，經濟合作與發展組織(OECD)指出，截至20236月的12個月內，進入美國的外資約3,790億美元，較2021年同期的約2,640億美元增加近50%。其中，歐洲企業尤其受美國豐富且廉價的能源吸引而作投資。

美國聯邦預算問責委員會高級政策主任戈德魏因(Marc Goldwein)表示：「我不認為外界能自信地稱，美國經濟因這場戰爭而拓展，但某些經濟領域肯定是。」

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