歐洲多國領袖祝賀卓慧思　俄羅斯：不排除俄英關係會惡化

英國外相卓慧思(Liz Truss)當選執政保守黨黨魁，將成為下一任首相。多個歐洲國家領袖祝賀卓慧思當選。烏克蘭稱相信雙方合作下可加強保衛烏克蘭；俄羅斯則指，不排除俄英關係會惡化。

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說，歐盟與英國共同面對氣候變化及俄羅斯入侵烏克蘭等很多挑戰，期待在充分尊重雙方協議的情況下，歐盟與英國建立建設性的關係。

卓慧思今年6月曾經向國會提交議案，正式公布單方面修改脫歐協議中「北愛爾蘭議定書」的具體計劃。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)則指，已向卓慧思送上祝賀，表示已準備好，兩人作為朋友和盟友一起共事，英法兩國要在能源事務，尤其是核能上緊密合作。

德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)透過社交網絡祝賀卓慧思勝選，表示期待德國與英國在這個充滿挑戰的時代，繼續緊密合作。

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)形容，卓慧思在歐洲政治上永遠站在開明一方，相信雙方合作下可加強保衛烏克蘭，挫敗俄羅斯圖謀。