歐洲太空總署徵人瞓水床10日　21天爽賺4.2萬元？

歐洲太空總署(ESA)近日招聘多名志願者，參加一份為期21日的短期實驗，其中有10日只要全天將躺在水床上，以此讓研究團隊模擬、觀察人體在失重環境下的變化。當這場實驗結束，每名志願者可獲得5,000歐元報酬，大約為4.2萬港元。

綜合報道，歐洲太空總署13日公布的這項招募廣告，這項名為「韋瓦第3號」(Vivaldi III)的實驗，將在法國西南部大學城土魯斯大學(Université de Toulouse)的米蒂斯(Medes)太空診所進行，將聘請20名志願者。試驗目的則是為了深入觀察太空失重狀態對於人體造成的影響。報道指，每名志願者將分到一個類似浴缸的容器，其中裝入大量液體，上面則蓋上防水布，志願者將躺在防水布上度過10日時間，期間將配合研究人員進行各種醫學實驗和科學研究，以此觀察人體在太空中接近無重力狀態下的影響。