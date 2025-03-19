歐洲太空總署徵人瞓水床10日　21天爽賺4.2萬元？

歐洲太空總署(ESA)近日招聘多名志願者，參加一份為期21日的短期實驗，其中有10日只要全天將躺在水床上，以此讓研究團隊模擬、觀察人體在失重環境下的變化。當這場實驗結束，每名志願者可獲得5,000歐元報酬，大約為4.2萬港元。
綜合報道，歐洲太空總署13日公布的這項招募廣告，這項名為「韋瓦第3號」(Vivaldi III)的實驗，將在法國西南部大學城土魯斯大學(Université de Toulouse)的米蒂斯(Medes)太空診所進行，將聘請20名志願者。試驗目的則是為了深入觀察太空失重狀態對於人體造成的影響。報道指，每名志願者將分到一個類似浴缸的容器，其中裝入大量液體，上面則蓋上防水布，志願者將躺在防水布上度過10日時間，期間將配合研究人員進行各種醫學實驗和科學研究，以此觀察人體在太空中接近無重力狀態下的影響。
10人仰躺10人俯臥 食飲全在床
為了追求更廣泛的實驗效果，20名志願者中，10人將以仰躺、10人則以俯臥的方式進行實驗。在這10天中，志願者在進食時必須使用浮板與頸枕輔助，在平躺的狀況下用餐。上廁所時，志願者則會被短傳的轉移到手推車上排泄，並且始終保持放鬆的姿勢。歐洲太空總署指，在太空失重狀態下，太空人的身體會因缺乏重力而發生一系列變化，包括肌肉和骨骼密度的降低，眼球形狀改變，體液轉移到大腦等。2種實驗方法都會引起人體神經、心血管和代謝系統的生理變化。而這份研究結果，除了為太空人服務之外，還可以為長期臥床的患者、老年人以及還有肌肉骨骼疾病的患者設計新的治療方式。
實驗期間不能探訪 但可進行通話視訊
至於實驗時長總數為21天，是因為在進行這為期10日的乾浸實驗之前，志願者先要接受5天的基本測量。在乾浸實驗結束後，還有5天的失重狀態測量、恢復期，以及一天的隨行訪問。米蒂斯太空診所提醒，如果有幽閉恐懼症的患者，可能不適合參加這項實驗，因為會有整整21日被關在室內無法外出，亦不接受外來訪客，但只要不與實驗時程衝突，可以透過手機聯繫外界親友，電話或是視訊均可。只要能完成以上21天的實驗內容，志願者就能在實驗後，領到5,000歐元的報酬。大家又有沒有興趣參與呢？