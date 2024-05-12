歐洲歌唱大賽｜瑞士歌手Nemo奪冠　被譽為非二元性別者勝利

今年的歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）因為以色列女歌手殺入準決賽引發爭議，再加上場外抗議活動不斷，使得比賽一度失焦。但在一片混亂中，來自瑞士的尼莫（Nemo）殺出重圍贏得了冠軍。
以一曲〈The Code〉驚豔全場
尼莫在比賽中一直保持着高人氣，在決戰中，他以一曲〈The Code〉驚豔全場，而他的奪冠也被視為非二元性別者的勝利。
尼莫在決賽前告訴CNN，歐洲歌唱大賽「比我預想的還要更大、更瘋狂，有很多我以前不知道的深度。」而他在獲獎後說道：「我不得不說，這整個經歷真的很激烈，而且一路上不是只有開心的事，有很多事情看起來並不完全是關於愛和團結，這讓我真的很難過。」
「解放巴勒斯坦」
以哈戰爭引發全球反戰浪潮，歐洲大賽也因以色列女歌手參賽而被部分人士抨擊，甚至有人到比賽地點外抗議，決賽前的幾個小時內緊張局勢加劇，警察包圍了一小群親巴勒斯坦抗議者，將他們與前來參加活動的人群分開。他們高喊「解放巴勒斯坦」和「抵制歐洲歌唱大賽」等口號。抗議者表示，歐洲歌唱大賽根本是在「藝術化」以色列在加沙對哈馬斯發起的戰爭。
據悉由於尼莫獲勝，明年的歐洲歌唱大賽將移師到瑞士舉行。
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