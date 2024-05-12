歐洲歌唱大賽｜瑞士歌手Nemo奪冠　被譽為非二元性別者勝利

今年的歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）因為以色列女歌手殺入準決賽引發爭議，再加上場外抗議活動不斷，使得比賽一度失焦。但在一片混亂中，來自瑞士的尼莫（Nemo）殺出重圍贏得了冠軍。

以一曲〈The Code〉驚豔全場

尼莫在比賽中一直保持着高人氣，在決戰中，他以一曲〈The Code〉驚豔全場，而他的奪冠也被視為非二元性別者的勝利。

尼莫在決賽前告訴CNN，歐洲歌唱大賽「比我預想的還要更大、更瘋狂，有很多我以前不知道的深度。」而他在獲獎後說道：「我不得不說，這整個經歷真的很激烈，而且一路上不是只有開心的事，有很多事情看起來並不完全是關於愛和團結，這讓我真的很難過。」