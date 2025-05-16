歐洲科學家成功「點石成金」　近光速對撞短暫將鉛變金

歐洲核子研究中心(CERN)近日證實，於2025年5月7日在大型強子對撞機(LHC)進行的實驗中，成功觀測到鉛原子在近光速撞擊下，短暫轉化成金原子的現象。今次成果雖不能製造出飾品用的黃金，但標誌核物理學新進展，亦意味中世紀煉金術士的夢想在技術上已經實現，不過，他們致富的希望卻再次破滅。

綜合報道，根據發表於《Physical Review C》期刊的最新研究報告，中心的ALICE(A Large Ion Collider Experiment)實驗團隊過一系列鉛與鉛的「近撞」實驗，觀測鉛原子(208Pb，82質子)以99.999993%光速對撞時，強烈電磁場足以擊出質子，令鉛原子失去3個質子後變成金原子(197Au，79質子)。