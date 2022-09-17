歐洲議會稱　或不再承認匈牙利為民主國家

歐洲議會在周四（15日）發表聲明，指匈牙利可能「將不再被視為民主國家」。議會指匈牙利的狀況已跌入選舉專制。

歐洲議會發表報告指：「整體而言，對於歐盟缺乏果斷的行動，導致匈牙利的民主、法治及基本權利崩壞，並將其中一個成員國，變成一個選舉專制的混合政體深感遺憾。」又指專家越趨一致地認為，匈牙利已經不再是一個民主國家。

歐洲議會的報告列出一系列的憂慮，當中包括質疑匈牙利的選舉運作以及其司法的獨立性。還有表達對匈牙利的學術及宗教自由，以及弱勢社群的權利擔憂。

呼籲歐盟暫停對匈牙利援助

議會之後在433票支持、123票反對及28票棄權之下，呼籲歐洲議會及歐盟委員會關注匈牙利的法治正系統崩壞。同時又呼籲歐盟委員會暫停對匈牙利的援助。不過有右翼的議員批評，報告基於主觀的政治陳述，反映的只是含糊的憂慮，而且是雙重標準。

據路透社報導，歐盟會以憂慮貪污的風險，在今周稍後建議暫停對匈牙利數以十億美元的開支撥款。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）一直與歐盟成員國在難民、同性戀等議題有所爭拗。而歐盟早前已停止向匈牙利提供約60億歐元的經濟刺激計劃，原因是指匈牙利未能保障在採購中保障不會出現貪腐。而如果其他歐盟成員國同意有關建議，佔匈牙利達十分一生產總值的支援將受到影響。