歐洲議會選舉敗給極右 逼馬克龍提早法國大選 巴黎奧運前投票

歐洲議會選舉結束，令歐洲政壇風雲變色。極右勢力再度抬頭，法、德兩國執政黨均失利，更逼使法國總統馬克龍突然宣布解散國會，提早在7月26日巴黎奧運揭幕前大選，於6月30日及7月7日分別舉行首輪和次輪投票，被視為政治豪賭。 法國極右政黨「國民聯盟」在歐洲議會選舉中得票32%，馬克龍領導的「復興黨」僅約15%。國民聯盟領袖馬琳勒龐說準備好執政，並由聯盟主席、28歲的巴德拉爭取擔任總理；馬克龍是在巴德拉公開呼籲提早大選不久後，宣布解散國會。馬克龍向大眾表示，「我聽到你的意見，不會不作出回應」。他指，為了寧靜及和諧，法國需要一個清晰大多數，他不容許極右勢力擴張到歐洲大陸每一處。

歐洲議會選舉｜大選結果不影響馬克龍任期 馬克龍展開第二任期僅2年，在法國國會已失去多數黨地位。雖然歐洲議會選舉結果未必左右成員國本身的大選投票，但提早大選反映馬克龍不想政令在沒有民眾新的支持下承受壓力。另外，國會大選與總統選舉分開，馬克龍可繼續完成任期餘下的3年。惟若由國民聯盟控制國會，馬克龍雖仍任總統，但只負責國防和外交政務。 兩度輸給馬克龍的馬琳勒龐說，其領導的國民聯盟準備好行使權力，準備好結束大批移民湧入。即使被視為政治豪賭，但有分析認為雖有風險，但馬克龍相信可以鼓動到未有在歐洲議會選舉投票的支持者出來投票，認為自己有勝算。