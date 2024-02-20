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國際
2024-02-20 13:56:20

歐洲2.3噸觀測衛星周三將重返大氣層 1個原因無法預測確切時間與落點

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歐洲太空總署觀測衛星ERS-2電腦模擬圖片。(互聯網)

歐洲太空總署觀測衛星ERS-2電腦模擬圖片。(互聯網)

歐洲太空總署(ESA)一枚重約2,294公斤的地球觀測衛星將於周三(21)重返大氣層，大部分會在中途燒毀，部分碎片可能落到地表，但ESA指碎片不含有害物質，且較有可能落入海洋。

CNN報道，ESA太空殘骸辦公室(Space Debris Office)與一個國際監測網絡正密切關注並追蹤地球觀測衛星「ERS-2」，預計它將於美東時間21日清晨614分重返大氣層，但有15小時的不確定時段，ESA將在網站上即時更新資訊。

為何無法準確預測衛星落點？

ESA發聲明表示：「由於這枚衛星是『自然』重返大氣層，無法人為操控，因此不可能知道重返大氣層並開始燃燒的確切時間和地點。」

地球大氣密度和大氣牽引衛星的方式會因太陽活動而變化，而太陽活動難以預測，因此無法得知衛星重返大氣層的確切時間。隨著太陽接近11年周期中最活躍的「太陽極大期」，太陽活動也會逐漸增強。預計今年較後時間會進入太陽極大期。

太陽活動的影響

太陽漸趨活躍，已導致ESA的「風神號」(Aeolus)衛星去年7月加速重返大氣層。ESA表示，今次的ERS-2衛星耗盡燃料後，重量估計約達2,294公斤，和其他重返地球大氣層的太空殘骸差不多。

這枚衛星預計將在距離地表約80公里處解體，大部分碎片將在大氣層內燒毀。ESA表示，部分碎片有可能落到地表上，但其中不含有害物質，且較有可能落入海洋。

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衛星ERS-2重返地球大氣層解構圖。(互聯網) 歐洲太空總署觀測衛星ERS-2即將重返地球大氣層。(互聯網)

ERS-2衛星對科研的貢獻

ERS-2衛星於1995421日升空，是當時歐洲研發及發射的同類衛星中最精密的一款。它與另一枚同類衛星ERS-1共同蒐集地球極地冰冠、海洋和陸地表面的珍貴資料，並觀察偏遠地區的洪水、地震等災難。ESA指科學界迄今仍在利用ERS-2蒐集的資料。2011年，ESA決定終止ERS-2運作，並讓它脫離軌道，以免再添一件繞行地球的太空垃圾。

衛星最後的離軌操作

ERS-2201178月執行了66次離軌操作，同年9月正式終止任務。這些操作燒盡了剩餘燃料，也降低了衛星高度，讓ERS-2的軌道進入慢慢盤旋接近地球並重返大氣層的軌跡。

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ESA指出，每年太空殘骸傷人的可能性不到千億分之一，大約比在家意外喪命的風險小150萬倍。

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