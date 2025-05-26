歐男10年前捐精孕育67孩　卻帶變異基因令10人患癌

歐洲一名男子所捐贈的精子，在2008年至2015年間被廣泛使用於人工生殖，遍及歐洲8個國家，共孕育出至少67名兒童，但其中10人卻罹患癌症，引發醫學界對精子捐贈監管制度的高度關注。

綜合報道，法國里昂諾曼第大學附屬醫院的遺傳學家Dr. Edwige Kasper在歐洲人類遺傳學會年會上指出，這名捐贈者於10後才意外被發現帶有TP53基因突變，他呼籲，歐洲應對單一捐贈者採生育限制，以避免病情擴散。調查顯示，這名捐贈者的精子被用於46個家庭的受孕，已孕育67名子女，其中23名兒童帶有相同的基因異常，已有10人罹患癌症，包括白血病與非霍奇金氏淋巴瘤(Non-Hodgkin lymphoma)。由於有家長發現孩子患病後向生殖診所通報，事件才曝光。