歐盟報告：全球每月平均氣溫連續11個月破紀錄 上月為有紀錄以來最熱４月

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service, CCCS)周三(8日)表示，全球經歷了有紀錄以來最熱的4月，是連續第11個月刷新每月平均氣溫紀錄。

全球響起高溫警號

CCCS在每月公告中表示，自去年6月以來，每個月的氣溫都是有紀錄以來的歷年對應月份新高。今年4月也不例外，每月平均氣溫比1850年至1900年工業化前高出攝氏1.58度。

過去12個月的每年平均氣溫也比工業化前高了攝氏1.6度，超出2015年巴黎氣候協定為限縮全球暖化所設下的攝氏1.5度目標。

巴黎協定難以達標？

嚴格來說，巴黎協定把氣溫增幅壓在攝氏1.5度以內的目標還未算失敗，因為這項目標以數十年的全球平均氣溫為依據，而非單一年度。然而，部分科學家已表明，這個目標實際上已無法達成，並敦促各國政府加快減少二氧化碳排放量，用以減少超標幅度。