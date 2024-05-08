熱門搜尋:
HK Express 母親節2024 Apple 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-08 15:02:34

歐盟報告：全球每月平均氣溫連續11個月破紀錄 上月為有紀錄以來最熱４月

分享：
印度正遭受熱浪侵襲，女孩乘車時吃雪條消暑。(美聯社)

印度正遭受熱浪侵襲，女孩乘車時吃雪條消暑。(美聯社)

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service, CCCS)周三(8)表示，全球經歷了有紀錄以來最熱的4月，是連續第11個月刷新每月平均氣溫紀錄。

全球響起高溫警號

CCCS在每月公告中表示，自去年6月以來，每個月的氣溫都是有紀錄以來的歷年對應月份新高。今年4月也不例外，每月平均氣溫比1850年至1900年工業化前高出攝氏1.58度。

過去12個月的每年平均氣溫也比工業化前高了攝氏1.6度，超出2015年巴黎氣候協定為限縮全球暖化所設下的攝氏1.5度目標。

巴黎協定難以達標？

嚴格來說，巴黎協定把氣溫增幅壓在攝氏1.5度以內的目標還未算失敗，因為這項目標以數十年的全球平均氣溫為依據，而非單一年度。然而，部分科學家已表明，這個目標實際上已無法達成，並敦促各國政府加快減少二氧化碳排放量，用以減少超標幅度。

印度熱浪圖輯：

印度正遭受熱浪侵襲，民眾外出時做足防曬。(美聯社) 印度正遭受熱浪侵襲，民眾買樽裝水解暑。(美聯社) 印度正遭受熱浪侵襲，一群婦女在恆河沿岸喝街上供水。(美聯社) 印度正遭受熱浪侵襲，民眾淋水降溫。(美聯社) 印度正遭受熱浪侵襲，民眾忍受酷熱。(美聯社) 印度正遭受熱浪侵襲，民眾喝水降溫。(美聯社) 印度正遭受熱浪侵襲，民眾喝凍飲消暑。(美聯社) 印度正遭受熱浪侵襲，小女孩喝凍飲涼一涼。(美聯社) 印度正遭受熱浪侵襲，民眾抵擋猛烈陽光。(美聯社)

氣候變化是元凶

科學家已證實，氣候變化是4月間若干特定氣候極端事件的「元凶」，包括可能與數千人死亡有關的非洲沙赫爾地區(Sahel)熱浪。沙赫爾是非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原地區間的一條長逾5,400公里、最寬達1,000公里的地帶，是世界最貧窮地區之一。

另外，最近幾周，從印度到越南的亞洲大片地區都出現熱浪，巴西南部則遭遇洪災。

極端天氣惡化

哥白尼氣候變化服務的氣候專家尼古拉斯(Julien Nicolas)指出：「全球暖化每增加1度，都伴隨著極端氣候事件，且程度更為劇烈，發生的可能性也更大。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受