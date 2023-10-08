熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-08 12:45:19

歐盟外長博雷利12日訪華晤王毅　去風險及反電動車補貼議題成焦點

分享：

歐盟外長博雷利

一名歐盟官員6日表示，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）將於下周出訪北京與中國外長王毅會面，預計雙方的會談將圍繞在「去風險」，以及歐盟對華電動車進行反補貼調查等議題。

《法新社》報道，博雷利作為歐盟最高層級的外交官員，預計於10月12至14日展開為期3天的訪華行程。他原定在4月時訪問中國，因為確診COVID-19而推遲，之後他計劃7月訪華，但遭到中國單方面突然取消。

推動「去風險而非脫鉤」

報道稱，博雷利訪華期間會與中國外長王毅就「雙邊關係、外交政策、安全議題」進行會談。歐盟正在推動與北京「去風險而非脫鉤」的互動模式，希望在維持與這個全球第2大經濟體關係的同時，避免過度依賴中國。

歐盟3日公布十大關鍵技術清單。其中半導體、人工智能、量子計算和生物技術被確定為4個關鍵技術領域，對歐洲經濟安全構成嚴重威脅。儘管歐盟沒有點名去風險化措施針對哪個國家，但普遍認為主要是為防範中國和俄羅斯。

另一議題或為烏俄戰爭

且歐盟近日對中國電動車進行反補貼調查一事惹怒了北京，北京也並警告這項行動將會損害歐盟與中國的貿易關係，如何協調雙邊關係可能成為博雷利此行的重點。

此外報道稱，博雷利與王毅另一個可能討論的議題為烏俄戰爭。儘管中國致力於將自己定位為中立的一方，但歐盟對於中國未譴責俄羅斯侵略行為的立場持批評態度。歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）9月訪華期間曾表示，北京的立場正在影響中國整個國家的形象。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受