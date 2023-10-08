歐盟外長博雷利12日訪華晤王毅　去風險及反電動車補貼議題成焦點

一名歐盟官員6日表示，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）將於下周出訪北京與中國外長王毅會面，預計雙方的會談將圍繞在「去風險」，以及歐盟對華電動車進行反補貼調查等議題。
《法新社》報道，博雷利作為歐盟最高層級的外交官員，預計於10月12至14日展開為期3天的訪華行程。他原定在4月時訪問中國，因為確診COVID-19而推遲，之後他計劃7月訪華，但遭到中國單方面突然取消。
推動「去風險而非脫鉤」
報道稱，博雷利訪華期間會與中國外長王毅就「雙邊關係、外交政策、安全議題」進行會談。歐盟正在推動與北京「去風險而非脫鉤」的互動模式，希望在維持與這個全球第2大經濟體關係的同時，避免過度依賴中國。
歐盟3日公布十大關鍵技術清單。其中半導體、人工智能、量子計算和生物技術被確定為4個關鍵技術領域，對歐洲經濟安全構成嚴重威脅。儘管歐盟沒有點名去風險化措施針對哪個國家，但普遍認為主要是為防範中國和俄羅斯。
另一議題或為烏俄戰爭
且歐盟近日對中國電動車進行反補貼調查一事惹怒了北京，北京也並警告這項行動將會損害歐盟與中國的貿易關係，如何協調雙邊關係可能成為博雷利此行的重點。
此外報道稱，博雷利與王毅另一個可能討論的議題為烏俄戰爭。儘管中國致力於將自己定位為中立的一方，但歐盟對於中國未譴責俄羅斯侵略行為的立場持批評態度。歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）9月訪華期間曾表示，北京的立場正在影響中國整個國家的形象。
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