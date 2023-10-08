歐盟外長博雷利12日訪華晤王毅　去風險及反電動車補貼議題成焦點

一名歐盟官員6日表示，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）將於下周出訪北京與中國外長王毅會面，預計雙方的會談將圍繞在「去風險」，以及歐盟對華電動車進行反補貼調查等議題。

《法新社》報道，博雷利作為歐盟最高層級的外交官員，預計於10月12至14日展開為期3天的訪華行程。他原定在4月時訪問中國，因為確診COVID-19而推遲，之後他計劃7月訪華，但遭到中國單方面突然取消。

推動「去風險而非脫鉤」

報道稱，博雷利訪華期間會與中國外長王毅就「雙邊關係、外交政策、安全議題」進行會談。歐盟正在推動與北京「去風險而非脫鉤」的互動模式，希望在維持與這個全球第2大經濟體關係的同時，避免過度依賴中國。

歐盟3日公布十大關鍵技術清單。其中半導體、人工智能、量子計算和生物技術被確定為4個關鍵技術領域，對歐洲經濟安全構成嚴重威脅。儘管歐盟沒有點名去風險化措施針對哪個國家，但普遍認為主要是為防範中國和俄羅斯。