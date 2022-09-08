歐盟擬對俄天然氣價格設上限　普京警告停燃料供歐

馮德萊恩在歐盟能源部長周五召開緊急會議前表示，歐盟將會在會議中提出為俄羅斯天然氣價格「封頂」，以阻止俄羅斯透過相關收入支持在烏克蘭的戰事，預料提案會得到支持，但她拒絕就「封頂」水平提出建議。馮德萊恩又提出，向非天然氣發電的電力公司設立收入上限，差額用作補貼住戶和企業的電費支出，其他措施還包括在高峰時段強制減少用電量。

普京：西方制裁已取代新冠疫情成全球威脅

普京在海參崴出席東方經濟論壇全會並發表演說時，批評美國及其盟友實施制裁，如同宣告發動經濟戰，認為西方制裁已取代新冠疫情，成為全球經濟的主要威脅。他又指，制裁破壞全球經濟秩序基礎，認為西方正走向失敗，未來將由亞洲掌握，他正在失去對美元、歐元和英鎊的信心。中國向俄羅斯購買天然氣，將改以人民幣及盧布結算，比例各佔一半。

對於七國集團和歐盟都同意或計劃對俄羅斯能源設定價格上限，作為全球能源出口大國的領導人，普京批評做法愚蠢，只會推高全球能源價格，俄羅斯屆時亦不會做有違國家利益的事，將全面停止向相關國家供應石油、天然氣和煤等能源。