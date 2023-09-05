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國際
2023-09-05 17:34:47

歐盟證實一名瑞典官員　被伊朗拘留逾500日

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歐盟證實一名瑞典籍官員在伊朗被拘留。(路透社)

歐盟證實一名瑞典籍官員在伊朗被拘留。(路透社)

歐盟證實，一名在外交部門工作的瑞典籍官員在伊朗被扣留，至今已經超過500日。報道指，被捕的33歲男子在2022年4月，於德克蘭休假期間被扣留。

美國《紐約時報》在周一（4日）報道，一名歐盟的外交人員在伊朗被拘留了逾500日。過去伊朗僅僅公布拘捕了一名瑞典公民，涉嫌在當地進行間諜任務而被囚禁，但沒有公開被捕人的姓名，而紐時就在周一公開被捕的是33歲的瑞典籍男子Johan Floderus。瑞典的外交部證實一名30多歲的公民，被「任意剝奪自由」並敦促伊朗當局盡快釋放。然而瑞典當局以事件可能會變得難以處理為由，拒絕透露詳情。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在周二（5日）抵達西班牙出席會議時，亦證實Johan Floderus被伊朗拘留的消息。他指Johan Floderus是在歐盟的對外事務部門工作。他表示：「我想說一些，如果容許的話，我想指出，有關Johan Floderus的案件。他是瑞典的公民，為歐盟工作。他在伊朗被非法扣留了至少500日。我想表達的是，我個人，以至所有的團隊及各層面，歐盟與瑞典當局都在緊密合作，與他的家人，已經在推動伊朗當局放人。每一次我們有外交會面時，在所有層面，我們都有將這議題提上談判桌。」

在伊朗被扣留的Johan Floderus。(網上圖片)

在伊朗被扣留的Johan Floderus。(網上圖片)

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