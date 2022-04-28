歐美逾百人吃Kinder朱古力致沙門氏菌食物中毒 比利時廠房受污染引發全球回收

意大利朱古力製造商Ferrero在比利時的廠房受沙門氏菌污染，引發全球回收Kinder朱古力產品。世界衛生組織周三發公告表示，至今10個歐洲國家及美國共發現逾150宗吃Kinder朱古力後感染沙門氏菌個案，大部分為兒童，而涉事廠房生產的Kinder供應最少113個國家，引發全球回收。

英國3月27日向世衛通報發現多宗沙門氏菌食物中毒個案，經調查發現，與在比利時生產的Kinder朱古力有關。世衛表示，於去年12月至今年1月在Ferrero比利時阿爾隆市(Arlon)廠房的白脫牛奶(buttermilk)儲存罐裡發現的沙門氏菌，經基因排序後確認，是導致歐洲多人食物中毒的「元兇」。報道指，比利時衛生當局本月初下令該廠房關閉並要求回收相關產品，Ferrero發聲明致歉，並陸續回收英國、歐洲、美國及澳洲等國家的相關產品。

食物中毒個案以英國最多

涉事廠房在受沙門氏菌污染期間生產的Kinder產品，供應歐洲等最少113個國家。傳媒報道，需回收的包括Kinder Surprise、Kinder Surprise Maxi、Kinder Mini Eggs和Kinder Schokobons。

世衛表示，截至本月25日，共發現151宗疑吃下問題朱古力後感染沙門氏菌的個案，涉及10個歐洲國家和美國，個案以英國最多，有65宗，其次是比利時26宗，法國25宗，美國則有1宗，患者約89%為10歲或以下兒童。世衛指出，今次致病的沙門氏菌對6款抗生素具抗藥性，大部分患者症狀輕微，僅9人需入院治療，大部分人毋須特別治療便完全康復，但世衛警告，沙門氏菌對部分兒童和長者具一定危險性，可導致嚴重脫水，甚至致命。