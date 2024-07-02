歐航客機遇亂流迫降巴西釀30人傷　有乘客被拋行李架上(有片)

美國有線電視新聞網絡(CNN)報道，涉事為一架波音787-9夢幻客機，航班編號UX045，於當地時間6月30日深夜離開馬德里，在7月1日凌晨2時點多遭遇強烈亂流，向巴西機場請求緊急迫降，傷者已被送醫治療，並安排另一架客機接走滯留在巴西的乘客，繼續飛往烏拉圭。網上影片顯示，機艙有幾名乘客協助一名被拋到行李架上的乘客返回座椅，有傷者被固定頸部躺在機艙地上，假天花上有破窿，另有相片可見，有座椅折斷，假天花上有零件外露。

西班牙歐羅巴航空 (Air Europa)周一(1日)在官網宣稱，一架從馬德里飛往烏拉圭的航班遭遇「強烈亂流」，不得不緊急降落在巴西的納塔爾國際機場(Natal international airport)，事件造成30名乘客受傷。

乘客：沒有繫安全帶乘客飛到半空撞到天花板

有乘客事後回憶，飛機似乎是在短時間內突然開始俯衝，沒有繫安全帶的人飛到半空並撞到天花板，至於有繫安全帶的人則較沒有受傷情況傳出。另一位乘客進一步透露，有人手臂、臉部和腿部骨折，形容：「這是一種非常可怕的感覺。我們以為會死在那裡，但感謝上帝，這並沒有發生。」

近日發生多宗航機遇氣流事故，令人關注氣流的「殺傷力」。新加坡航空一架波音客機今年5月遇強烈氣流導致1死逾100傷，傷者包括空服員。一週後，卡達航空一架由杜哈飛往都柏林的波音787客機，也在土耳其上空遇到亂流，造成8名乘客送院，所幸最後安全降落。