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國際
2024-08-08 17:11:11

歐遊上網訂「海景房」入住驚揭只是海報 女子大崩潰｜網上熱話(有片)

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女事主所訂的房間，果然風光如「畫」，原來不是實景而是海報。(互聯網)

女事主所訂的房間，果然風光如「畫」，原來不是實景而是海報。(互聯網)

遊歐訂房要小心！近期外媒先後報道了兩宗「假海景房」新聞，事主均為女性，分別去德國及意大利旅遊，都遇上了「海報扮海景」房間，而其中一間不但沒有海景，而且房間更位處地牢。

本月曝光的一宗「海報扮海景」事件由網紅28歲丹寧(Sonja Dennig)公開。在TikTok有48萬追隨者的她表示，早前上網訂了位於德國敘爾特島(Sylt)韋斯特蘭(Westerland)的AirBnb房。敘爾特島是德國最北的島嶼，環境海天一色，不少人可能會一廂情願以為島上旅館「望到海」是閒事，而據報丹寧訂房時也從照片看到房間窗外是海景。

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德國及意大利兩間「假海景房」幾可亂真︰

德國某旅館的海景房。(互聯網) 德國某旅館的海景房。(互聯網) 德國某旅館的海景房。(互聯網) 德國某旅館的海景房。(互聯網) 德國某旅館的海景房。(互聯網) 德國某旅館的海景房。(互聯網) 德國某旅館的海景房。(互聯網) 德國某旅館的海景房。(互聯網) 28歲網紅丹寧(Sonja Dennig) 意大利某旅館的海景房。(互聯網) 意大利某旅館的海景房。(互聯網) 意大利某旅館的海景房。(互聯網) 意大利某旅館的海景房。(互聯網) 意大利某旅館的海景房。(互聯網) 意大利某旅館的海景房。(互聯網) 意大利某旅館的海景房。(互聯網) 意大利某旅館的海景房。(互聯網) 意大利某旅館的海景房。(互聯網) 意大利某旅館的海景房。(互聯網)

訂酒店｜事主自嘲︰半夜也可以看明媚海景！

她check-in後，驟眼看一切都相當對辦，房內也有照片中所見的偌大窗戶。然而她隨即發現那個迷人海景只是一張貼在該間地牢房間窗外的巨型海報，並以射燈營造陽光明媚感覺。丹寧自嘲一番，「半夜睡在床上時，也可以感受到黃昏甚至是晨光，太美妙了」。片段旋即吸引逾360萬次瀏覽，不少網民錯重點讚嘆海報相當逼真，認為應讚揚老闆的創意。

訂酒店｜網民︰「海景」不代表「真海」

另一位女子在意大利經歷過丹寧的遭遇。阿根廷女子穆爾賈(Clarisa Murgia)今年5月表示，她在網上看到一個住宿加早餐的旅館廣告時，被房間內風光如畫的海景吸引，花了額外預算租住，結果去到現場果然發現海景名符其實的「如畫」，跟丹寧所見的一樣只是巨型海報。她未有公開旅館所在地，但有網民指似是拿不勒斯(Naples)。這次也有網民開玩笑的撐旅館，說房中確實有「海的景觀」(sea view)，廣告中也沒有標明是「真海」。有網民則建議民眾訂房時，至少可以在Google Map查看酒店或旅館是否位處海邊，再判斷「海景房」的可能性。

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兩宗「海景房」事件片段︰

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