正因貓捉老鼠 美國公司爭相推出老鼠肉貓糧 老闆：原來鼠肉超貴

美國加州一間寵物食品公司推出含老鼠肉的罐頭貓糧，創辦人說，「這並不意外，貓喜歡老鼠肉的味道」。以老鼠肉製作貓糧，在美國已不只一間公司投入市場競爭。

55歲的拉德克利夫(Tom Radcliffe)曾在加州海邊小鎮Carmel經營寵物店，那時常有顧客抱怨，「我的貓咪不喜歡金槍魚、不喜歡雞肉」。及後，他想到卡通片的歡喜冤家Tom and Jerry，就問自己：「為甚麼不用老鼠肉做貓糧？」疫情前，他關掉商店，求助動物營養專家和養貓的朋友，之後以個人資金開設寵物食品公司，投入研製老鼠肉貓糧。

鼠肉成分屬商業機密

加州傳媒報道，拉德克利夫的公司近日推出罐頭貓糧品牌「Mouser」，主打以雞肉、火雞肉、鴨肉和兔肉加入老鼠肉的罐頭，讓主人從中為愛貓找出牠們喜歡的口味。

拉德克利夫說，每一罐罐頭貓糧裡的老鼠肉成分多少，是商業機密，其實老鼠肉「出奇地昂貴」，比雞肉、火雞肉、鴨肉、兔肉貴逾10倍。

美國食品及藥物管理局(FDA)把鼠肉和上述4種肉類歸類為無需預先批准即可進入市場的產品，但拉德克利夫的產品必須符合州政府標準，由相關單位的官員代表地方、州和聯邦機構進行監管。

貓糧行業多年來一直討論為何不以貓咪嗜食的地鼠、老鼠、蜥蜴尾巴等材料做貓糧，拉德克利夫則指，寵物食品業「不習慣與老鼠打交道」。過程中，研究法規、營養標準、生產銷售及供應鏈等議題，他形容自己「像一隻在迷陣中的老鼠」。