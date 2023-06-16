此情不再｜18歲少女與前男友畢業旅行遭殺害　FB全是甜蜜合照

美國南卡羅來納州發生一宗兇殺案，一名18歲少女為慶祝高中畢業與前度男友旅遊，卻被發現陳屍酒店房間內，疑犯竟是該名前男友，他已遭警方拘捕收押。少女於社交網站遺下不少昔日與這名前男友的甜蜜照片，令人不勝唏噓。

綜合報道，來自俄亥俄州的18歲少女Natalie Martin上周二(6日)與前男友Blake Linkous到南卡畢業旅行，期間在酒店房被殺害，警方接獲報案，救護員趕到後︳宣布她已經死亡。刑事部門接手調查，發現Blake Linkous有重大嫌疑，於8日將他拘捕。警方指，Blake Linkous蓄意殺害Natalie Martin，涉嫌用手將她勒死，疑犯被捕後拒絕合作，行兇動機仍在調查。他被關押於收押所，不准保釋。