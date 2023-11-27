武裝分子襲軍營、闖監獄　塞拉利昂當局宣布全國宵禁

《路透社》報導，獅子山共和國（Sierra Leone）當局26日表示，當日早些時候，一群身分不明的武裝份子攻擊首都自由城（Freetown）的一個軍營，並試圖闖入一個軍械庫時遭到擊退。當局隨即宣布在全國範圍實施宵禁，立即生效，強烈建議民眾留在室內。

西非國家塞拉利昂於本月26日宣布，在一群身分不明的武裝份子攻擊首都的一個軍營後，於全國範圍實施宵禁。當局表示，安全部隊已控制局勢，叛亂領袖已被捕。

《路透社》報導，塞拉利昂（Sierra Leone）當局於本月26日表示，當日較早時，一群身分不明的武裝份子攻擊首都自由城（Freetown）的一個軍營，並試圖闖入一個軍械庫時遭到擊退。當局隨即宣布在全國範圍實施宵禁，立即生效，強烈建議民眾留在室內。

當局表示，武裝份子在襲擊軍營後攻擊多個羈留中心，包括一座關押逾2000名囚犯的監獄，擄走及釋放多名犯人。目前並不清楚離開監獄的確切人數。有目擊者表示，聽到槍聲和爆炸聲。