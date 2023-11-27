武裝分子襲軍營、闖監獄　塞拉利昂當局宣布全國宵禁

西非國家塞拉利昂於本月26日宣布，在一群身分不明的武裝份子攻擊首都的一個軍營後，於全國範圍實施宵禁。當局表示，安全部隊已控制局勢，叛亂領袖已被捕。
《路透社》報導，塞拉利昂（Sierra Leone）當局於本月26日表示，當日較早時，一群身分不明的武裝份子攻擊首都自由城（Freetown）的一個軍營，並試圖闖入一個軍械庫時遭到擊退。當局隨即宣布在全國範圍實施宵禁，立即生效，強烈建議民眾留在室內。
當局表示，武裝份子在襲擊軍營後攻擊多個羈留中心，包括一座關押逾2000名囚犯的監獄，擄走及釋放多名犯人。目前並不清楚離開監獄的確切人數。有目擊者表示，聽到槍聲和爆炸聲。
另外，一名《路透社》記者目睹一群武裝份子在威爾伯福斯（Wilberforce）軍營附近劫持了一輛警車。
當局隨後表示，安全部隊已控制局勢，大部分叛亂領袖已被捕。該國總統馬達·比歐（Julius Maada Bio）稱，安全行動和調查正在進行中。
2020年至今已發生8次軍事政變
塞拉利昂在2022年8月曾爆發反政府示威，造成至少21名平民及6名警員死亡，馬達·比歐當時指控有人企圖推翻政府。他在6月的大選成功連任，不過包括美國、歐盟及國內反對派皆拒絕接受選舉結果，造成國內局勢持續緊張。
西非經濟共同體（ECOWAS）譴責某些人企圖在塞拉利昂「取得武器並擾亂憲法秩序」。美國駐自由市大使館發布聲明指，這樣的行為沒有正當性。
西非和中非地區自2020年以來已發生8次軍事政變，對該地區的民主構成打擊。
馬達·比歐因國內經濟狀況疲弱飽受批評。據悉，塞拉利昂內700萬人口中，有近60%的人面臨貧困，是青年失業率最高的西非國家之一。
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