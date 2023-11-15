歷來第二貴汽車 極罕法拉利逾4億成交

一宗名車拍賣在紐約創出天價成交！蘇富比拍賣行周一在紐約拍賣一架1962年的法拉利250 GTO，以5,170萬美元(約4.03億港元)成交，是法拉利歷來最高的拍賣成交價，亦是史上第二貴汽車。
該輛鮮紅色的法拉利330 LM/250 GTO by Scaglietti，由俄亥俄州知名收藏家、美國法拉利俱樂部主席Jim Jaeger持有近40年，底價為3,400萬美元，在叫價至約20分鐘時，由兩位競標者較量，最終以4,700萬美元成交，加上買家佣金10%，總價為5,170萬美元。蘇富比未有透露買家身份。
250 GTO出廠僅36輛 是次拍賣更罕有
《紐約時報》指，法拉利250 GTO出廠量僅36輛，其於1962至1964年製造，今次拍賣的這一輛更罕有之處，是它本來採用330 LM配置，最初搭載4升 V12引擎，後來才改成250 GTO規格，更換為標準3升引擎配置。此外，它亦是法拉利車隊當年唯一出賽的GTO Tipo 1962(即1962年出廠的250 GTO車型)。它在1962年的德國紐伯林1,000公里賽中，獲得分組第一及全場亞軍。
蘇富比歐洲主席巴克在拍賣開始時說：「這輛車在歷史上的地位是無可爭議的」，不過最終成交價低於蘇富比原預期的逾6,000萬美元(約4.68億港元)。儘管它創出驚人成交價，但與史上最貴汽車成交價仍有一段距離。2022年，一輛1955 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé(圖3)在德國以1.35億歐元(約11.3億港元)成交，其全球只得兩輛。