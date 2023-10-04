歷來首次｜美眾院議長麥卡錫被罷免　表明不再競逐議長一職

美國歷來首次，眾議院議長麥卡錫被罷免，他表明不會再競逐。(AP)

美國國會眾議院表決通過動議，罷免議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的職務。眾議院以216票贊成，210票反對，通過有關動議，令麥卡錫成為美國歷史上首位被罷免的眾議院議長，亦是歷來任期第二短的議長，在任只有269日。麥卡錫表示，對選擇妥協不感到後悔，並指不會再競逐議長一職。

美國共和黨強硬派眾議員蓋茨日前提出動議罷免麥卡錫的議長職務，眾議院先以218對208票通過有關動議，隨後就罷免案進行大約1小時辯論，再進行表決正式罷免麥卡錫。由於在場的民主黨議員全部贊成罷免麥卡錫，加上8名共和黨議員倒戈，通過罷免。共和黨的麥克亨利(Patrick McHenry)將擔任臨時議長。眾議院下一步必須選出新議長，否則眾議院將陷入停擺，但目前仍未有明顯的繼任人選，能夠獲過半數議員支持。