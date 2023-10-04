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國際
2023-10-04 10:21:00

歷來首次｜美眾院議長麥卡錫被罷免　表明不再競逐議長一職

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美國歷來首次，眾議院議長麥卡錫被罷免，他表明不會再競逐。(AP)

美國歷來首次，眾議院議長麥卡錫被罷免，他表明不會再競逐。(AP)

美國國會眾議院表決通過動議，罷免議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的職務。眾議院以216票贊成，210票反對，通過有關動議，令麥卡錫成為美國歷史上首位被罷免的眾議院議長，亦是歷來任期第二短的議長，在任只有269日。麥卡錫表示，對選擇妥協不感到後悔，並指不會再競逐議長一職。

美國共和黨強硬派眾議員蓋茨日前提出動議罷免麥卡錫的議長職務，眾議院先以218208票通過有關動議，隨後就罷免案進行大約1小時辯論，再進行表決正式罷免麥卡錫。由於在場的民主黨議員全部贊成罷免麥卡錫，加上8名共和黨議員倒戈，通過罷免。共和黨的麥克亨利(Patrick McHenry)將擔任臨時議長。眾議院下一步必須選出新議長，否則眾議院將陷入停擺，但目前仍未有明顯的繼任人選，能夠獲過半數議員支持。

麥卡錫在社交網站宣布，不會再次競逐議長一職。(AP) 麥卡錫成為美國歷史上首位被罷免的眾議院議長，亦是歷來任期第二短的議長。(AP)

麥卡錫批評8名倒戈共和黨人

麥卡錫見記者時表示，對於自己在出任議長期間的決定不感到後悔，包括選擇妥協，以及提出短期撥款，避過聯邦政府停擺，形容做正確的事不容易，但是必須要做。他批評動議罷免的共和黨議員蓋茨(Matt Gaetz)，以及倒戈的另外7名共和黨人，指罷免議案是針對他個人，與早前的短期撥款議案無關，目的是引起注意。他又指曾與民主黨籍的前議長佩洛西(Nancy Pelosi)討論，佩洛西曾承諾當他面臨挑戰時會支持他，但最終佩洛西未有出席會議。麥卡錫在社交網站宣布，不會再次競逐議長一職，又指雖然在罷免投票中落敗，但他一直為自己的信念而奮鬥，對於出任議長感到榮幸。

今次罷免動議，源於國會上月底通過臨時撥款法案，當中不包含對烏克蘭的新援助，暫時避免聯邦政府停擺。共和黨內極端保守派不滿麥卡錫倚賴民主黨人通臨時撥款法案。蓋茨指，麥卡錫下台的原因是因為沒有人相信他，並批評麥卡錫作出了多項相互矛盾的承諾。

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