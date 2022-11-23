歷史問題｜匈牙利總理一條頸巾激嬲烏克蘭羅馬尼亞(有片)

匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)日前觀看國內足球賽，佩戴印有1918年前大匈牙利版圖圖案的頸巾，相關地圖包含現時烏克蘭、奧地利、羅馬尼亞及克羅地亞等多國的部分領土。烏克蘭外交部隨即召見匈牙利駐烏大使表達強烈抗議，並要求歐爾班道歉；羅馬尼亞外交部亦表示不可接受。

引起爭議的頸巾圖案原來涉及歷史問題，第一次世界大戰結束前，奧匈帝國滅亡，奧地利帝國的夥伴匈牙利王國宣布獨立，1920年協約國集團和匈牙利簽訂的一項制定匈牙利邊界的條約《特里亞農條約》(Treaty of Trianon)。「大匈牙利」(Nagy-Magyarország)就是對該條約之前匈牙利領土的非正式稱呼，第二次世界大戰後，匈牙利放棄了這項目標。但匈牙利境內仍有少數人有這樣的主張。

歐洲議會羅馬尼亞議員倡制裁歐爾班 正遭受俄羅斯入侵的烏克蘭，外交部隨即表示，匈牙利宣揚修正主義思想，無助烏匈兩國關係發展，亦不符合歐洲政策的原則，將傳召匈牙利駐當地大使抗議，要求匈牙就侵犯烏克蘭領土完整的行為道歉。 羅馬尼亞外交部亦表示，堅決反對，指無論以任何形式表現修正主義，都是不可接受，亦與當前現實以及兩國所作的共同承諾背道而馳。歐洲議會羅馬尼亞議員亦在事件發生後發表聲明，提議歐盟領導人應比照對付俄羅斯總統普廷一樣，對歐爾班施加制裁並予以孤立。