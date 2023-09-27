歷時近五個月荷里活編劇工會與製片商達成初步協議　宣佈結束罷工

為期三年的協議幾乎滿足所有訴求

據《美聯社》報道，這份為期三年的協議可說是編劇們取得的重大勝利，包括加薪3.5%至5%、保障僱用期限、員工規模和AI的限制等等，當初提出的訴求幾乎都有被滿足。由於電視劇劇本演出將需要更長的時間才能回歸，且演員仍在罷工，尚未進行任何談判，預計深夜脫口秀很可能是首批恢復播出的節目。自從編劇們達成初步協議以來，仍在罷工的美國演員工會也受到鼓舞。曾出演電視劇《囧男大爆炸》（《The Big Bang Theory》）的演員瑪麗莎·奎瓦斯 (Marissa Cuevas) 表示，「有一瞬間，我真的以為這種情況會持續到明年。知道我們中至少有人達成了訴求，這給我們帶來了很大的希望。」代表製片廠參與談判的電影和電視製片人聯盟選擇首先與罷工時間較長的編劇打交道，而美國演員工會和美國電視交易協會(SAG-AFTRA) 的領導人則表示，他們目前尚未收到恢復談判的提議。

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