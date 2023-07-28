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2023-07-28 16:55:00

死亡之吻｜印尼男表演與眼鏡蛇接吻　被狠咬鼻哥3秒便即斃命(有片)

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印男表演與眼鏡蛇接吻，被狠咬鼻哥3秒即斃命。(網上截圖)

印男表演與眼鏡蛇接吻，被狠咬鼻哥3秒即斃命。(網上截圖)

弄蛇表演在亞洲並不罕見，大部分都會採用含劇毒的眼鏡蛇，因此部分表者會預先將蛇剝牙以防策安全，但仍有人藝高人膽大併命演出。印尼一名男表演者，就在弄蛇表演期間，被自己飼養的眼鏡蛇狠咬鼻哥，只是僅僅3秒，毒液已擴散全身，不幸身亡。

綜合報道，一名年約20歲的男子Abdul Munir和幾個朋友組成弄蛇表演團，不時到各村落表演弄蛇。周三(26)下午約445分，Abdul Munir如常到村莊表演，影片可見，他一如過往準備與他所飼食的眼鏡蛇表演「死亡之吻」，詎料眼鏡蛇突然狠咬他的鼻子，眼鏡蛇咬住他大約3秒就鬆口，之後Abdul Munir行動正常。不過，據悉過了幾十分鐘後，他便開始頭暈倒地，友人隨即將他送往診所治療，但情況不樂觀，就在準備將他轉送醫院搶救時，Abdul Munir已沒有生命跡象，由醫生宣告不治。

Abdul Munir一如過往準備與他所飼食的眼鏡蛇表演「死亡之吻」。(網上圖片) 眼鏡蛇突然狠咬Abdul Munir的鼻子，眼鏡蛇咬住他大約3秒就鬆口。(網上圖片)

警方籲民眾勿弄蛇賣命賺錢

Abdul Munir的死因，相信是眼鏡蛇的毒液在體內擴散，並造成器官麻痺，不幸身亡。警方指出，事件發生在下午445分，但死亡時間為下午720，意味Abdul Munir被咬後不到3小時就毒發身亡。警方呼籲民眾，不要隨意玩弄毒蛇，亦希望民眾不要以此方法賣命賺錢，強調是相當危險。

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