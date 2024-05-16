死人復活、莫迪跳舞　AI DeepFake入侵印度選舉散布假新聞

據英國BBC16日報導，2023年11月，印度南部的一名事實核查員奇納杜賴（Muralikrishnan Chinnadurai）在觀看英國一場以泰米爾語進行的直播活動時注意到，有一名中年女子自稱是恐怖組織「泰米爾猛虎」頭目的女兒，現身並呼籲世界各地的泰米爾人繼續為自由鬥爭。然而，這名女子早在2009年的一場空襲中身亡，且從未找到當時23歲的她的遺體。

隨著印度大選進入投票階段，網路上充斥著使用AI工具生成的深度偽造（Deepfake）內容，當地專家擔心這些缺乏監管的假訊息將影響選情。

奇納杜賴經過仔細觀察才發現影片破綻，原來這名女子是人工智慧所生成的虛擬形象，用來煽動泰米爾納德邦（Tamil Nadu）當地民眾的情緒，而這只是印度大選前夕迅速傳播的假訊息的冰山一角。

據英國BBC16日報導，2023年11月，印度南部的一名事實核查員奇納杜賴（Muralikrishnan Chinnadurai）在觀看英國一場以泰米爾語進行的直播活動時注意到，有一名中年女子自稱是恐怖組織「泰米爾猛虎」頭目的女兒，現身並呼籲世界各地的泰米爾人繼續為自由鬥爭。然而，這名女子早在2009年的一場空襲中身亡，且從未找到當時23歲的她的遺體。

6日，莫迪在X上轉推了一段AI生成的自己跳舞的影片，並表示：「我和大家一樣喜歡看自己跳舞。在選舉高峰期展現的這種創造力確實令人愉悅。」

人工智慧生成客製化政治家

隨著印度大選進入投票階段，網路上大量出現與選舉相關的人工智慧生成內容，從競選影片到客製化錄音，甚至可以模仿候選人的聲音自動撥打電話。有內容創作者使用AI工具展示了印度政治家從未有過的形象：穿著休閒運動服，演奏音樂和跳舞。隨著工具變得更加複雜，專家們擔心這些虛假新聞可能影響真實的選情。

印度政黨不是世界上第一個利用最近人工智能發展的政黨。就在巴基斯坦邊界以外，它讓被囚禁的政治家伊姆蘭·汗（Imran Khan）發表了一次集會演講。

而在印度本土，總理莫迪（Narendra Modi）也已經充分利用新興技術有效地進行競選活動——通過使用政府創建的AI語言翻譯工具Bhashini，可以實現印地語和泰米爾語的即時翻譯。

據BBC報導，目前對於此類深偽內容創作者還缺乏監管，創作者在採訪時表示，自己完全是依靠個人道德來決定要做什麼和不做什麼。此外，深偽色情影片和錄音也成為攻擊政治對手的常見手段。

專家表示，這些假新聞已經進入主流媒體，但目前印度選舉委員會仍對此保持沉默。印度前選舉委員會委員庫雷希（SY Qureshi）表示，「謠言一直是選舉活動的一部分，但在社群媒體時代，它可能像野火般蔓延。」