死因諷刺｜俄羅斯知名素食網紅不幸身亡　死因竟然係？

俄羅斯39歲知名素食網紅Zhanna D’Art在全球擁有數百萬粉絲，為了推廣自己的素食、原時理念，搬到東南亞國家居住。近日卻傳出，Zhanna D’Art於上月21日在馬來西亞離世，雖然她的媽媽認為她是死於霍亂，但諷刺地，當地醫院的檢驗報告顯示，Zhanna D’Art的死因是因為飢餓導致的營養不良而死。
綜合報道，Zhanna D’Art過去強力的推廣素食、原食等飲食概念，甚至認為食材要不經烹煮才能保留原始的風味與營養。她為了貫徹自己的理念，甚至移居到東南亞居住，因為當地盛產水果，而且物價相對便宜，更形容當地是天堂。
醫院：死因是過度飢餓導致嚴重營養不良
不過，但眼尖的網民較早前已注意到，Zhanna D’Art的身形近幾年來似乎愈來愈受弱，甚至可以用皮包骨來稱呼。亦有報道提到，前幾個月曾有人在斯里蘭卡遇到Zhanna D’Art，該名友人形容她「神情疲憊，體態瘦弱、雙腿浮腫」，讓人為其健康狀況感到擔憂，曾有人勸告她前往就醫，但最終仍不幸身亡。
而在Zhanna D’Art過身後，她的母親表示，女兒的死因可能是遭到病菌感染。但醫院方面卻表示，Zhanna D’Art的死因是因為過度飢餓而導致的嚴重營養不良，但其切確死因，仍有待驗屍報告出爐才能確定。