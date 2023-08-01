死因諷刺｜俄羅斯知名素食網紅不幸身亡　死因竟然係？

俄羅斯39歲知名素食網紅Zhanna D’Art在全球擁有數百萬粉絲，為了推廣自己的素食、原時理念，搬到東南亞國家居住。近日卻傳出，Zhanna D’Art於上月21日在馬來西亞離世，雖然她的媽媽認為她是死於霍亂，但諷刺地，當地醫院的檢驗報告顯示，Zhanna D’Art的死因是因為飢餓導致的營養不良而死。

綜合報道，Zhanna D’Art過去強力的推廣素食、原食等飲食概念，甚至認為食材要不經烹煮才能保留原始的風味與營養。她為了貫徹自己的理念，甚至移居到東南亞居住，因為當地盛產水果，而且物價相對便宜，更形容當地是天堂。