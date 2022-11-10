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國際
2022-11-10 13:01:00

死神來了｜修路工人遭壓路機來回輾過爆頭　嚇到途人驚慌逃跑(有片慎入)

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烏干達東部城鎮姆巴萊日前有1名修路工人冷不勝防，慘遭壓路機來回輾過，當場爆頭亡。姆巴萊副議長Magambo abdallah日前公開事發片段，並發悼文哀悼。

修路工人遭壓路機來回輾過爆頭，嚇到目擊者逃跑。(Twitter)

修路工人遭壓路機來回輾過爆頭，嚇到目擊者逃跑。(Twitter)

影片中可見，該名Dotts Services的工人在指揮修路，他未有留意右方有壓路機駛近壓路機駕駛員亦未有留意到後方有人，直接就倒車輾過該名工人，工人未及反應已倒地並遭捲入車底，安全帽在他跌倒時就已掉下，隨即爆頭，腦漿四散。惟當駕駛員發現輾過異物後，竟然將壓路機向前開動，繼而再度輾過工人，路經的途人亦被眼前的恐怖景象嚇得驚慌逃跑。

工人未及反應已倒地並遭捲入車底。(Twitter) 工人未及反應已倒地並遭捲入車底。(Twitter) 安全帽在他跌倒時就已掉下，隨即爆頭，腦漿四散。(Twitter) 惟當駕駛員發現輾過異物後，竟然將壓路機向前開動，繼而再度輾過工人。(Twitter)

副議長：對於人命損失深感傷痛

Magambo abdallah周二(8) 公開事發片段並發文哀悼說：「今天在市場街路發生一宗驚人的死亡事故，對於這人命損失，我們深感傷痛，我要為你的家人祈求力量、平靜與安慰。

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