死神來了｜修路工人遭壓路機來回輾過爆頭　嚇到途人驚慌逃跑(有片慎入)

影片中可見，該名Dotts Services的工人在指揮修路，他未有留意右方有壓路機駛近壓路機駕駛員亦未有留意到後方有人，直接就倒車輾過該名工人，工人未及反應已倒地並遭捲入車底，安全帽在他跌倒時就已掉下，隨即爆頭，腦漿四散。惟當駕駛員發現輾過異物後，竟然將壓路機向前開動，繼而再度輾過工人，路經的途人亦被眼前的恐怖景象嚇得驚慌逃跑。