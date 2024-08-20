死神來了｜冷氣機從天而降　18歲仔無辜中頭慘死(有片)

印度日前發生一宗恐怖奪命意外，一名18歲少年在大廈路邊與朋友聊天期間，竟然被大廈掉落的一部冷氣機砸中頭部、當場慘死，其友人亦身受重傷送院。驚嚇過程被路旁的監察錄影拍下、引起熱議，當地警方也隨即展開調查。

綜合報道，事發於17日晚上約7時，網上影片顯示，18歲少年Jitesh Chadha剛離開大廈，登上停泊在路邊的電單車，並坐著電單車跟其17歲朋友Pranshu聊天，詎料正當2人告別擁抱時，上方突然掉下1台冷氣機，不偏不倚砸中Jitesh的頭部，一旁的Pranshu也遭受波及，片中另一名正在講電話的民眾則逃過一劫、毫髮無傷，目擊著見狀上前協助。