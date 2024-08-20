熱門搜尋:
消委會 Chiikawa 宇多田光 自助餐優惠 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-08-20 15:18:00

死神來了｜冷氣機從天而降　18歲仔無辜中頭慘死(有片)

分享：
冷氣機從天而降，18歲仔無辜中頭慘死。(X)

冷氣機從天而降，18歲仔無辜中頭慘死。(X)

adblk5

印度日前發生一宗恐怖奪命意外，一名18歲少年在大廈路邊與朋友聊天期間，竟然被大廈掉落的一部冷氣機砸中頭部、當場慘死，其友人亦身受重傷送院。驚嚇過程被路旁的監察錄影拍下、引起熱議，當地警方也隨即展開調查。

綜合報道，事發於17日晚上約7時，網上影片顯示，18歲少年Jitesh Chadha剛離開大廈，登上停泊在路邊的電單車，並坐著電單車跟其17歲朋友Pranshu聊天，詎料正當2人告別擁抱時，上方突然掉下1台冷氣機，不偏不倚砸中Jitesh的頭部，一旁的Pranshu也遭受波及，片中另一名正在講電話的民眾則逃過一劫、毫髮無傷，目擊著見狀上前協助。

adblk6
2人告別擁抱時，上方突然掉下1台冷氣機。(X) 2人告別擁抱時，上方突然掉下1台冷氣機。(X) 冷氣機不偏不倚砸中Jitesh的頭部，一旁的Pranshu也遭受波及。(X) 目擊者上前協助。(X)

法醫到場蒐證 警方立案調查

救護人員到場，將JiteshPranshu送院治療，前者抵達醫院後不久便被宣告身亡，後者則身受重傷，但目前情況如何不得而知。有報道指，警方已依印度刑法典第125條、即「危害他人生命或人身安全」及第106條「過失死亡」立案，法醫小組亦曾到場蒐證，案件正在調查。

警告：影片內容或會令人情緒不安

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️

 