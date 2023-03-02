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2023-03-02 16:16:00

死神來了｜加油站爆炸　氣缸反彈「追殺」逃生漢(有片)

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加油站爆炸，氣缸反彈「追殺」逃生漢。(Twitter)

加油站爆炸，氣缸反彈「追殺」逃生漢。(Twitter)

烏茲別克日前傳出一宗恐怖意外，當地一個汽車加氣站，有汽車再加氣期間氣缸突然發生爆炸，當時現場民眾四處逃竄，但爆炸而彈出的氣缸，撞到牆壁反彈，正正擊中一名正在逃生的職員由於衝力太大，職員證實當場死亡。

一輛車的氣缸不知何故突然爆炸。(Twitter) 氣缸爆出車外直飛向牆壁。(Twitter) 詎料力度太強，令氣缸反彈回去加氣站。(Twitter) 氣缸正正擊中一名在逃跑的男職員。(Twitter) 報道指，片中43歲男職員由於其頭部遭受重創，不幸當場死亡。(Twitter)

綜合報道，事發於上周六(225)上午約11時半，在烏茲別克Samarkand一個加氣站突然有汽車氣缸發生爆炸並擊斃1人。據指，事發時站內有多人正在為車輛加油打氣，期間一輛車的氣缸不知何故突然爆炸，氣缸爆出車外直飛向牆壁，詎料力度太強，令氣缸反彈回去加氣站，正正擊中一名在逃跑的男職員。

涉事發生爆炸的天然氣汽車。(Twitter) 擊斃男職員的氣缸。(Twitter)

涉事為天然氣汽車 政府多個部門介入調查

CCTV顯示，該名男職員被氣缸撞飛，在撞到後方的圓柱後並倒地，似乎又被氣瓶再撞到。報道指，片中43歲男職員由於其頭部遭受重創，不幸當場死亡，無人受傷。發生爆炸的汽車是Kamalak LLC2019年生產的Nexia 3的天然氣汽車，事件中沒有發生火警，當局多個部門介入事件展開調查。

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