死神來了！印度火葬場圍牆瞬間倒塌 7人活埋斃命 包括兩名路過女童(有片)

驚嚇瞬間！印度哈里亞納邦古爾岡市(Gurugram)國營火葬場一道圍牆上周六(20日)傍晚突然倒塌，從CCTV片段可見，當時有一群男子坐在牆邊座位，邊抽水煙邊聊天，未料整幅牆突然朝著他們倒塌，結果4名坐著的男子以2名路過的小童遭瓦礫活埋。

從片段可見，圍牆傾倒一刻，有坐在牆邊的男子舉起手臂抵擋，牆身秒速塌下來，眾人走避不及，即被壓在瓦礫下。附近居民見狀立即上前，嘗試移走瓦礫救人。

現場距離最近的警局僅數米，警員接報後也迅速到場拯救被埋的人，最終3名男子及兩名女童傷重不治，男死者最大年紀為70歲，兩名女童分別為11歲和10歲。另一名50歲傷者被送院搶救。