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國際
2024-04-23 20:16:12

死神來了！印度火葬場圍牆瞬間倒塌 7人活埋斃命 包括兩名路過女童(有片)

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火葬場圍牆秒速塌下，多人走避不及遭活埋，附近居民趕緊救人。(互聯網)

火葬場圍牆秒速塌下，多人走避不及遭活埋，附近居民趕緊救人。(互聯網)

驚嚇瞬間！印度哈里亞納邦古爾岡市(Gurugram)國營火葬場一道圍牆上周六(20)傍晚突然倒塌，從CCTV片段可見，當時有一群男子坐在牆邊座位，邊抽水煙邊聊天，未料整幅牆突然朝著他們倒塌，結果4名坐著的男子以2名路過的小童遭瓦礫活埋。

從片段可見，圍牆傾倒一刻，有坐在牆邊的男子舉起手臂抵擋，牆身秒速塌下來，眾人走避不及，即被壓在瓦礫下。附近居民見狀立即上前，嘗試移走瓦礫救人。

現場距離最近的警局僅數米，警員接報後也迅速到場拯救被埋的人，最終3名男子及兩名女童傷重不治，男死者最大年紀為70歲，兩名女童分別為11歲和10歲。另一名50歲傷者被送院搶救。

事發前一群男子坐在牆邊座位，邊抽水煙邊聊天。(互聯網) 男子舉起手臂抵擋，但牆身秒速塌下來。(互聯網) 整幅牆秒速塌下。(互聯網) 整幅牆秒速塌下，揚起灰塵。(互聯網) 整幅牆秒速塌下，揚起灰塵。(互聯網) 居民趕來施救。(互聯網) 居民趕來施救。(互聯網)

火葬場涉疏忽

警方指，倒塌的牆壁結構差劣，沒樑柱支撐。遇難女童的母親指稱，附近居民過去2個月來已不斷要求火葬場方面維修這道牆，但他們置諸不理，「如果圍牆及時修復，今天就不會發生這種事」。

附近居民表示，火葬場旁邊有許多住宅和商店，長輩們喜歡在晚上一起坐在室外抽水煙，卻發生悲劇，當局應對事件負起責任。

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