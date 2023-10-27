死神來了｜印度高架橋倒塌　車伕速棄車狂奔仍被壓扁(有片)

印度塌橋事故時有發生，古吉拉特邦(Gujarat)日前發生高架橋倒塌事故，附近有閉路電視拍攝到驚悚一幕，一名人力車車伕當時正在路邊休息，發現異狀已馬上拔腿狂奔，但還是被倒塌的5塊巨大板塊壓斃。當地警方證實，今次塌橋事故造成2人死亡，初步調查可能是施工吊梁時發生機械故障，詳細原因仍有待進一步調查。
網上影片顯示，高架橋倒塌之前，下方道路車來車往，其中一輛人力車就停在路邊，未幾，車伕似乎發現不對勁，急忙棄車逃跑，但仍被倒下來的5塊巨大板材壓住，現場揚起大量粉塵，有居民聞巨大響聲憂受波及惶恐逃離建築物。
據指部分板材運送到橋頂後尚未連接
當地報道，事件發生於23日下午3時許，在古吉拉特邦Palanpur，涉事高架橋為興建中的鐵路天橋，上周剛將部分板材吊上去，詎料整體結構還未連接就發生倒塌事故，造成兩名分別20歲及30歲男子死亡。報道指，經過初步調查，專家認為是施工吊梁時發生機械故障，導致事故發生。當地相關部門已派遣一隊高級工程師團隊前往調查事故原因。
An innocent auto driver was crushed under the debris of collapsed bridge in palanpur . He tried to escape but couldn't make it. The corrupt BJP government’s incompetence has led to the death of the innocent. This is nothing but a daylight murder. BJP should be held accountable. pic.twitter.com/0FDiWopPJb— The OG RamCharan🔥 (@Charantej24) October 23, 2023