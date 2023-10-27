死神來了｜印度高架橋倒塌　車伕速棄車狂奔仍被壓扁(有片)

印度塌橋事故時有發生，古吉拉特邦(Gujarat)日前發生高架橋倒塌事故，附近有閉路電視拍攝到驚悚一幕，一名人力車車伕當時正在路邊休息，發現異狀已馬上拔腿狂奔，但還是被倒塌的5塊巨大板塊壓斃。當地警方證實，今次塌橋事故造成2人死亡，初步調查可能是施工吊梁時發生機械故障，詳細原因仍有待進一步調查。

網上影片顯示，高架橋倒塌之前，下方道路車來車往，其中一輛人力車就停在路邊，未幾，車伕似乎發現不對勁，急忙棄車逃跑，但仍被倒下來的5塊巨大板材壓住，現場揚起大量粉塵，有居民聞巨大響聲憂受波及惶恐逃離建築物。