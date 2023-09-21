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國際
2023-09-21 15:48:00

死神來了｜墨西哥2遊客行沙灘被雷追劈　全身著火身亡(有片)

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墨西哥2遊客行沙灘被雷追劈，全身著火身亡。(x)

墨西哥2遊客行沙灘被雷追劈，全身著火身亡。(x)

墨西哥日前一個著名景點的海灘發生一宗致命意外，2名遊客在海邊散步時，被劈下的落雷擊中當場倒地，儘管有人馬上上前進行急救，最後仍是重傷不治。事發影片在網上流傳，可見當時雷電連續幾次劈下，猶如追著2人，令不少網民大呼心寒。

綜合報道，女子Elvia和男子Félix是分別來自不同地方的本地遊客，於上周五(15)來到Maruata這個著名景點，網上影片顯示，當時海邊天候狀態不佳，有人已移動至室內，拍攝者則正在拍攝天氣變化，詎料伴隨著雷聲隆隆，一道閃電劈在沙灘上的Elvia，她瞬間全身著火隨即倒地。

緊接有幾道閃電接連劈下，猶如追著Félix，直至他被擊中。(X) 緊接有幾道閃電接連劈下，猶如追著Félix，直至他被擊中。(X) 緊接有幾道閃電接連劈下，猶如追著Félix，直至他被擊中。(X)

閃電連環劈下擊中第二人

影片中可見在較前位置的Félix見有人被雷電擊中，似乎來不及反應，但緊接有幾道閃電接連劈下，猶如追著Félix，直至他被擊中，全身發出一陣閃光後，亦即倒地，駭人情景令附近的遊客也爆出陣陣尖叫聲

Elvia倒地後，人在附近的丈夫也趕忙上前進行心肺復甦，惟救護人員趕抵現場時，仍被證實當場身亡，至於重傷的Félix被送院後亦被宣告不治。

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