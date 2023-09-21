死神來了｜墨西哥2遊客行沙灘被雷追劈　全身著火身亡(有片)

墨西哥日前一個著名景點的海灘發生一宗致命意外，2名遊客在海邊散步時，被劈下的落雷擊中當場倒地，儘管有人馬上上前進行急救，最後仍是重傷不治。事發影片在網上流傳，可見當時雷電連續幾次劈下，猶如追著2人，令不少網民大呼心寒。

綜合報道，女子Elvia和男子Félix是分別來自不同地方的本地遊客，於上周五(15日)來到Maruata這個著名景點，網上影片顯示，當時海邊天候狀態不佳，有人已移動至室內，拍攝者則正在拍攝天氣變化，詎料伴隨著雷聲隆隆，一道閃電劈在沙灘上的Elvia，她瞬間全身著火隨即倒地。