死神來了｜女遊客漫步沙灘　突遭「雷神」擊斃（有片）

時有人被雷電無情擊中，大多數情況突如奇來，避無可避，只嘆遭受不幸。哥倫比亞一個海灘日前突然風雲變色，伴隨雷電，一名女遊客當時正於海邊漫步，不幸被雷擊中，當場倒地，即使救生員看到後前往急救，但最終仍不敵死神的召喚，事發的驚悚畫面亦隨之曝光。

綜合報道，女遊客Froilanis Maireth Rivas Román於周二(14日)上午來到一處海灘，她在海邊正在悠閒的漫步，詎料遭遇不測。網上影片顯示，Froilanis以外，還有其他旅客正在沙灘上走動，天空中突然劃出一道雷電，卻剛剛擊中Froilanis，一陣強光閃過，Froilanis已倒地，在她後方目擊事件的旅客，當場嚇傻，立即蹲下，亦有人隨即走開。附近的救護員接報後立即前往察看被雷擊中倒地的Froilanis，遺憾地，她已心臟驟停當場死亡。