死神來了｜巨石滑落砸毀2車　汽車瞬間變廢鐵恐佈片段曝光(有片)

印度東北部的那加蘭邦周一(4日)發生落石事件，一條公路因大雨導致擠塞，多輛汽車在等候期間，山上一顆巨大岩石突然滾下來，先後砸爛多輛汽車，其中一輛汽車，更是首當其衝，直接瞬間被大石壓成廢鐵，事件導致至少2死3傷，這宗恐佈意外發生過程在網上流傳。

綜合報道，本案發生在連接Kohima與Dimapur這兩座城鎮的29號公路。網上影片顯示，周一傍晚約5時，一顆巨石突然從右邊擊中一輛黑色汽車，黑色汽車瞬間被壓扁成為廢鐵，巨石再撞翻旁邊一輛白色七人車，幾秒鐘後，有第二顆巨岩由右邊而來，擊中前方一輛汽車並波及一輛卡車。警方表示，有一人當場死亡，另一人在醫院內宣告不治，另外有3名重傷，被送往鄰近醫院治療。