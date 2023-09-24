死神來了｜日本多人瞻仰遺容後離奇死亡  違反一禁忌出事

日本近期先後錄得3宗民眾在瞻仰遺容後，離奇死亡的個案，而起當局關注，相信是因違反一項禁忌而出事。
有關的離奇死亡事故發生在2020至2021年，分別在宮城、宮崎和沖繩這3個縣，共有3宗，分別在家中及殯儀館發生。
據報其中兩宗的死者，出事時把臉湊前，瞻仰在棺木內的遺體，另外一名死者則倒臥在棺木旁邊，棺木上用作瞻仰棺遺容的小窗當時打開。
死神來了｜棺木內乾冰 致二氧化碳聚集
當局調查後認為，幾宗離奇死亡個案，並不涉及神怪之說，真兇其實是乾冰。據報根據日本喪儀習俗，遺體會在先在家中放，期間會用乾冰保存。當局調查後指，瞻仰遺容後死亡的親友，是因二氧化碳中毒而死。
乾冰，亦即是固態的二氧化碳。當局曾做一項實驗，在棺木中放入一個人偶和10公斤乾冰，再測量棺木內的二氧化碳濃度。從開始到20分鐘後，二氧化碳濃度已超過30%這個會導致意識喪失水平，而4小時後，二氧化碳濃度更會保持在90%。
死神來了｜開棺後50分鐘 二氧化碳仍在危險水平
當打開棺木蓋時，二氧化碳濃度雖然會立即從約90%下降到約60%，但約50分鐘後仍維持在30%以上，即仍然處於危險水平。因此當局認為，上述3宗瞻仰遺容後離奇死亡個案，是因為事主把臉湊太近棺木，導致二氧化碳中毒，這亦成為瞻仰遺容的「禁忌」；而倒斃在棺木旁的事主，相信亦是吸入過量二氧化碳而死。
當局呼籲民眾瞻仰遺容時，不要把別靠太近棺木，因棺木內聚集了高濃度的二氧化碳，同時提醒民眾注意室內空氣流通，在通宵守靈期間應安排多人輪流看守，以防萬一。