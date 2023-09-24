死神來了｜日本多人瞻仰遺容後離奇死亡  違反一禁忌出事

日本近期先後錄得3宗民眾在瞻仰遺容後，離奇死亡的個案，而起當局關注，相信是因違反一項禁忌而出事。

有關的離奇死亡事故發生在2020至2021年，分別在宮城、宮崎和沖繩這3個縣，共有3宗，分別在家中及殯儀館發生。

據報其中兩宗的死者，出事時把臉湊前，瞻仰在棺木內的遺體，另外一名死者則倒臥在棺木旁邊，棺木上用作瞻仰棺遺容的小窗當時打開。