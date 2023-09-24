熱門搜尋:
過渡性房屋 杭州亞運 張家朗 何詩蓓 iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 莊鍶敏 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-24 18:06:49

死神來了｜日本多人瞻仰遺容後離奇死亡  違反一禁忌出事

分享：
日本近期發生3宗民眾瞻仰遺容後離奇死亡個案。(互聯網)

日本近期發生3宗民眾瞻仰遺容後離奇死亡個案。(互聯網)

日本近期先後錄得3宗民眾在瞻仰遺容後，離奇死亡的個案，而起當局關注，相信是因違反一項禁忌而出事。

有關的離奇死亡事故發生在2020至2021年，分別在宮城、宮崎和沖繩這3個縣，共有3宗，分別在家中及殯儀館發生。

據報其中兩宗的死者，出事時把臉湊前，瞻仰在棺木內的遺體，另外一名死者則倒臥在棺木旁邊，棺木上用作瞻仰棺遺容的小窗當時打開。

乾冰｜日本近期有3人在瞻仰遺容後死亡，其中兩個的臉當時湊近棺木。圖為模擬圖。(互聯網) 乾冰｜當局人員「蓋棺」後量度裡面的二氧化碳含量，發現可高達90%。(互聯網) 乾冰｜當局人員在棺木內放入乾冰。(互聯網) 乾冰｜日本近期有3人在瞻仰遺容後死亡。(互聯網) 當放有乾冰的棺木打開時，二氧化碳會湧出。(互聯網) 根據日本喪儀習俗，遺體會在先在家中放，期間會用乾冰保存。(互聯網) 根據日本喪儀習俗，遺體會在先在家中放，期間會用乾冰保存。(互聯網) 根據日本喪儀習俗，遺體會在先在家中放，期間會用乾冰保存。(互聯網) 乾冰｜日本近期有3人在瞻仰遺容後死亡。圖為摸擬圖。(互聯網)

死神來了｜棺木內乾冰 致二氧化碳聚集

當局調查後認為，幾宗離奇死亡個案，並不涉及神怪之說，真兇其實是乾冰。據報根據日本喪儀習俗，遺體會在先在家中放，期間會用乾冰保存。當局調查後指，瞻仰遺容後死亡的親友，是因二氧化碳中毒而死。

乾冰，亦即是固態的二氧化碳。當局曾做一項實驗，在棺木中放入一個人偶和10公斤乾冰，再測量棺木內的二氧化碳濃度。從開始到20分鐘後，二氧化碳濃度已超過30%這個會導致意識喪失水平，而4小時後，二氧化碳濃度更會保持在90%。

死神來了｜開棺後50分鐘 二氧化碳仍在危險水平

當打開棺木蓋時，二氧化碳濃度雖然會立即從約90%下降到約60%，但約50分鐘後仍維持在30%以上，即仍然處於危險水平。因此當局認為，上述3宗瞻仰遺容後離奇死亡個案，是因為事主把臉湊太近棺木，導致二氧化碳中毒，這亦成為瞻仰遺容的「禁忌」；而倒斃在棺木旁的事主，相信亦是吸入過量二氧化碳而死。

當局呼籲民眾瞻仰遺容時，不要把別靠太近棺木，因棺木內聚集了高濃度的二氧化碳，同時提醒民眾注意室內空氣流通，在通宵守靈期間應安排多人輪流看守，以防萬一。

香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受