死神來了｜煤礦工人回家路上被雷電劈中　瞬間變火球慘死(有片)

印度馬哈拉施特拉邦近日頻繁出現雷暴，詎料一名煤礦場工人日前放工回家途中，在一處空曠地方，慘被雷電擊中，瞬間冒出一團火光，令他命喪當場，事發過程被附近CCTV拍攝下，畫面震撼網民。

綜合報道，當地錢德拉布爾地區近日頻繁出現雷暴，一名煤礦場工人周三(26日)放工回家時，竟慘遭雷電擊中死亡。網上片段顯示，他當時正在一處空曠土地步行，突然一道雷電劈下，正正擊中這名工人，整個人瞬間變成一團火球。