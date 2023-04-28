死神來了｜煤礦工人回家路上被雷電劈中　瞬間變火球慘死(有片)

印度馬哈拉施特拉邦近日頻繁出現雷暴，詎料一名煤礦場工人日前放工回家途中，在一處空曠地方，慘被雷電擊中，瞬間冒出一團火光，令他命喪當場，事發過程被附近CCTV拍攝下，畫面震撼網民。
綜合報道，當地錢德拉布爾地區近日頻繁出現雷暴，一名煤礦場工人周三(26日)放工回家時，竟慘遭雷電擊中死亡。網上片段顯示，他當時正在一處空曠土地步行，突然一道雷電劈下，正正擊中這名工人，整個人瞬間變成一團火球。
連日雷暴另有3人及65隻牲畜死亡
報道指，包括這名工人，當地近日已經有3人慘遭雷劈斃命、2人受傷，另外還有65隻牲畜被雷劈死、5隻受傷。當地除了雷暴，還遭受異常降雨和暴風侵襲，至今已經造成312公傾農作物被毀、312間房屋受損。
根據本港天文台網頁表示，雷暴中注意事項應躲入建築物內，離開水面及找尋地方躲避。切勿站立於山頂上或接近導電性高的物體等。詳細可參閱香港天文台網頁。
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