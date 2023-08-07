死神來了｜莽父「隊啤」放手畀11歲囝囝揸飛機 父子墜機亡 愛妻吞槍自盡(有片)

死神來了，一家三口同告喪命！英國《每日郵報》報道，巴西42歲的農場主人馬伊亞(Garon Maia)7月29日帶著11歲兒子法蘭西斯科(Francisco)乘坐其雙引擎私人飛機，打算送兒子回家。飛機中途降落機場加油後再起飛，約8分鐘後即墜落朗多尼亞州與馬托格羅索州交界的一片森林，父子一同罹難。由於山路崎嶇，搜救隊幾經折騰才於翌日(30日)找到兩人的遺體及飛機殘骸。
死神來了｜11歲仔揸飛機影片瘋傳
離奇的是，墜機事故後，社交網流傳一段馬伊亞父子身在機艙的影片，可見馬伊亞坐在副駕駛座上自拍，一邊喝著啤酒一邊指導兒子駕駛，飛機正在起飛。期間，他對兒子說：「等等，一切準備好了沒有？前面沒有東西，OK，600馬力……前進，手放在控制桿上……注意速度。」
馬伊亞還開玩笑地問：「乘客可以喝酒，對吧，機長？」報道指，暫未知影片何時上傳網絡，當局正調查影片是否於墜機事故發生前所拍。
死神來了｜禍不單行
更讓人吃驚的是，馬伊亞父子雙雙遇難後，馬伊亞的妻子，即法蘭西斯科的繼母安娜(Ana Pridonik)就在8月1日的葬禮後數小時，在家裡吞槍自殺身亡。家人發現她倒斃睡房裡，身旁放著一把登記人為馬伊亞的手槍。在此之前，安娜曾在社交網發文哀悼丈夫和繼子，並表達對生命已絕望。
根據巴西法例，駕駛飛機的人必須年滿18歲、高中畢業，並且需向國家民航局註冊。馬伊亞在飛機上疑似喝酒，且放手讓年僅11歲的兒子駕駛，已涉嫌違例。
Vídeo mostra filho do pecuarista Garon Maia, de 12 anos, pilotando avião que caiu em uma área de mata fechada na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. Os dois morreram no acidente @meionorte https://t.co/mry8orbNnm pic.twitter.com/EGtMNZtb6Y— Meio Norte (@meionorte) July 30, 2023