死神來了｜莽父「隊啤」放手畀11歲囝囝揸飛機 父子墜機亡 愛妻吞槍自盡(有片)

死神來了｜馬伊亞一邊飲啤酒一邊自拍，並教導兒子駕駛小型飛機。(互聯網)

死神來了，一家三口同告喪命！英國《每日郵報》報道，巴西42歲的農場主人馬伊亞(Garon Maia)7月29日帶著11歲兒子法蘭西斯科(Francisco)乘坐其雙引擎私人飛機，打算送兒子回家。飛機中途降落機場加油後再起飛，約8分鐘後即墜落朗多尼亞州與馬托格羅索州交界的一片森林，父子一同罹難。由於山路崎嶇，搜救隊幾經折騰才於翌日(30日)找到兩人的遺體及飛機殘骸。

死神來了｜11歲仔揸飛機影片瘋傳

離奇的是，墜機事故後，社交網流傳一段馬伊亞父子身在機艙的影片，可見馬伊亞坐在副駕駛座上自拍，一邊喝著啤酒一邊指導兒子駕駛，飛機正在起飛。期間，他對兒子說：「等等，一切準備好了沒有？前面沒有東西，OK，600馬力……前進，手放在控制桿上……注意速度。」

馬伊亞還開玩笑地問：「乘客可以喝酒，對吧，機長？」報道指，暫未知影片何時上傳網絡，當局正調查影片是否於墜機事故發生前所拍。