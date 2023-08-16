死神來了｜觀光船遇水龍捲7人被拋落河　一死一失蹤(有片)

泰國發生一宗致命的翻船意外。泰國南部佛丕府上周一艘觀光船，載遊客遊覽邦塔汶河期間，突然遇上水龍捲，強烈的風力將觀光船吹翻，船上7名遊客全被拋出掉到河中，釀成1死5傷1失蹤。 綜合報道，佛丕府邦蘭區(Ban Laem)邦塔汶河(Bangtaboon)一艘觀光船上周六(12日)下午發生翻船意外，當時船上載有7名泰國籍乘客，分別為4女2男，其餘1人則不知詳細身分。觀光船當時正在邦塔汶河上航行，卻被突如其來水龍捲吹翻，7名遊客全被拋入河裡。一名在岸邊餐廳用餐的男子，剛錄下觀光船因水龍捲吹翻的瞬間，畫面驚人。

其中一名失蹤者遺體翌日被沖上岸 救援人員接報趕到，即場將4女1男救起，5人皆受到輕傷，隨即被送院治理，當局通宵搜索餘下2名失蹤的遊客。直到翌日(13日)上午約10時，一具年約20歲的男性遺體被沖上岸，經檢驗後，確認為其中1名失蹤遊客。

