死神來了｜跨年放煙花意外卡衣服　當場炸死2子之母(有片)

巴西早前發生煙花致命意外。聖保羅州一名38歲婦人在跨年夜與家人到海灘散步、觀賞煙花，詎料附近有人私下燃點煙花，煙花卻意外卡在她的衣衫上，來不及取下就發生爆炸，導致婦人當場死亡，遺下丈夫和2名年幼子女。

綜合報道，受害人當晚與丈夫到Praia Grande海灘散步，當倒數完踏入新的一年，現場一棟高樓施放煙花慶祝，但同時海灘上亦有不少人私下燃放煙花。現場影片顯示，原本沙灘上所有人都開心在觀看煙花慶祝，突然有人驚呼，鏡頭一轉，見一團巨大閃光瞬間爆開，所有人驚慌逃竄，有人被爆炸威力震倒，穿著白衣的男子爬起來查看身邊的女子，惟女子似乎已沒有反應。據指，他們為夫妻，育有2名子女。

據指涉事煙花並非由死者或其家人燃點 報道指，燃點了的煙花意外地卡在婦人胸口的衣服上，還來不及取下就發生爆炸，由於爆炸威力強大，把附近的人都震倒。有目擊者指，當時有許多人在海灘偷偷放煙花，「我們在那裡玩得正開心，突然就看到那女子在原地跳起、尖叫。我認為當時沒有時間去幫忙，因為幾秒鐘後就發生爆炸。非常可怕。」報道亦提到，致命的煙花並非由死者或其家人所燃點。

