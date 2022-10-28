死神來了｜鐵騎士被大鳥撞正炒車亡　網民：如死神化身(有片)

巴基斯坦發生一起罕有致命車禍。當地一名鐵騎士於上周二(18日)駛經一處民宅時，突然被一隻黑色大鳥撞擊，當場連人帶車倒地拖行一段距離，躺在地上一動也不動。影片在網路上傳開後，不少網民都認為事件離奇，更有人形容黑鳥彷彿是死神的化身。
網上影片顯示，一隻黑鳥站在民宅的屋頂上，遠處一名鐵騎士正駛來，但黑鳥突然向馬路的方向低飛過去，剛好撞上駛經的鐵騎士，鐵騎士當場連人帶車向前摔去，倒在地上動也不動，至於黑鳥則一度倒地，但隨即起來，在半空中拍了幾下翅膀，轉向飛離現場。附近的路人見狀，立即上前幫忙移開電單車，檢查鐵騎士的傷勢，並將他移離馬路。
網民：黑鳥如死神化身
當地有傳媒指該名鐵騎士送院搶救後終告不治，更提到「那些不遵守祈禱的人應該開始祈禱」，似乎有所暗示。這段CCTV影片在網上瘋傳，不少網民都認為事件離奇，時間與地點太巧合，更有網民形容，黑鳥就好像早已鎖定鐵騎士的「死神」，只是等他駛至。
警告：影片內容或會令人情緒不安
اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی پرندہ نہیں بلکہ موت کا فرشتہ تھا موت کا کوئی پتا نہیں چلتا۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے نماز شروع کریں۔ یہ نہ بولو کے میں نماز کل سے پڑھناشروع کرتا ھوں۔ آج سے شروع کرو موت کا کوئی پتا نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے ۔ pic.twitter.com/i3TPVTq76P— علماء دیوبند میڈیا (@Duband_Media) October 25, 2022