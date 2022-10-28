死神來了｜鐵騎士被大鳥撞正炒車亡　網民：如死神化身(有片)

巴基斯坦發生一起罕有致命車禍。當地一名鐵騎士於上周二(18日)駛經一處民宅時，突然被一隻黑色大鳥撞擊，當場連人帶車倒地拖行一段距離，躺在地上一動也不動。影片在網路上傳開後，不少網民都認為事件離奇，更有人形容黑鳥彷彿是死神的化身。

網上影片顯示，一隻黑鳥站在民宅的屋頂上，遠處一名鐵騎士正駛來，但黑鳥突然向馬路的方向低飛過去，剛好撞上駛經的鐵騎士，鐵騎士當場連人帶車向前摔去，倒在地上動也不動，至於黑鳥則一度倒地，但隨即起來，在半空中拍了幾下翅膀，轉向飛離現場。附近的路人見狀，立即上前幫忙移開電單車，檢查鐵騎士的傷勢，並將他移離馬路。