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國際
2022-10-28 12:55:00

死神來了｜鐵騎士被大鳥撞正炒車亡　網民：如死神化身(有片)

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巴基斯坦發生一起罕有致命車禍。當地一名鐵騎士於上周二(18)駛經一處民宅時，突然被一隻黑色大鳥撞擊，當場連人帶車倒地拖行一段距離，躺在地上一動也不動。影片在網路上傳開後，不少網民都認為事件離奇，更有人形容黑鳥彷彿是死神的化身。

鐵騎士被大鳥撞正炒車亡，網民：如死神化身。(Twitter)

鐵騎士被大鳥撞正炒車亡，網民：如死神化身。(Twitter)

網上影片顯示，一隻黑鳥站在民宅的屋頂上，遠處一名鐵騎士正駛來，但黑鳥突然向馬路的方向低飛過去，剛好撞上駛經的鐵騎士，鐵騎士當場連人帶車向前摔去，倒在地上動也不動，至於黑鳥則一度倒地，但隨即起來，在半空中拍了幾下翅膀，轉向飛離現場。附近的路人見狀，立即上前幫忙移開電單車，檢查鐵騎士的傷勢，並將他移離馬路。

遠處一名鐵騎士正駛來，但黑鳥突然向馬路的方向低飛過去。(Twitter) 遠處一名鐵騎士正駛來，但黑鳥突然向馬路的方向低飛過去。(Twitter) 黑鳥剛好撞上駛經的鐵騎士。(Twitter) 黑鳥則一度倒地，但隨即起來，鐵騎士當場連人帶車向前摔去。(Twitter) 黑鳥則一度倒地，但隨即起來，鐵騎士當場連人帶車向前摔去。(Twitter) 附近的路人見狀，立即上前幫忙移開電單車，檢查鐵騎士的傷勢，並將他移離馬路。(Twitter) 附近的路人見狀，立即上前幫忙移開電單車，檢查鐵騎士的傷勢，並將他移離馬路。(Twitter)

網民：黑鳥如死神化身

當地有傳媒指該名鐵騎士送院搶救後終告不治，更提到「那些不遵守祈禱的人應該開始祈禱」，似乎有所暗示。這段CCTV影片在網上瘋傳，不少網民都認為事件離奇，時間與地點太巧合，更有網民形容，黑鳥就好像早已鎖定鐵騎士的「死神」，只是等他駛至。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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