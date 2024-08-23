死神來了｜2男童踩單車誤觸電線一死一傷　恐怖畫面曝光(有片)

印度安得拉邦卡達帕鎮2名男童周三(21日)下午結伴共騎一輛單車放學，期間突然摔倒地上，之後起火燃燒，造成一死一傷。原來事故原因，是一條外露街上的電線導致他們觸電。
綜合報道，事發於21日下午，網上影片顯示，當時11歲的男童Tanvir踏單車，載著10歲的男同學Aadam，轉入一條街道時，被一條從上方垂落的裸露電線纏住，兩人隨即倒地，單車及他們開始起火冒煙。附近民眾見狀急忙過來查看，惟不敢貿然接觸他們的身體，直至找來絕緣物件協助才能救援，隨即將他們送院，但Tanvir送院時已被證實死亡，Aadam目前情況危殆。
民眾批電力部門管理疏忽是罪魁禍首
警方已經立案展開調查，初步確認事故確實和電線有關。事件引發當地民眾不滿，批評電力部門管理疏忽是罪魁禍首。安得拉邦立法議會議員Kadapa MLA Madhavi Reddy允諾，會向受害者家屬盡可能提供協助。
警告：影片內容或會令人情緒不安
Two kids heading home from school got electrocuted. 11yr old Tanvir and 10yr old Aadam lost their lives to criminal callousness of the electricity department in Kadapa, Andhra Pradesh pic.twitter.com/TPoxV2xBLx— Sneha Mordani (@snehamordani) August 21, 2024