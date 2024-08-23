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2024-08-23 15:18:00

死神來了｜2男童踩單車誤觸電線一死一傷　恐怖畫面曝光(有片)

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2男童踩單車誤觸電線一死一傷，恐怖畫面曝光。(X)

2男童踩單車誤觸電線一死一傷，恐怖畫面曝光。(X)

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印度安得拉邦卡達帕鎮2名男童周三(21)下午結伴共騎一輛單車放學，期間突然摔倒地上，之後起火燃燒，造成一死一傷。原來事故原因，是一條外露街上的電線導致他們觸電。

綜合報道，事發於21日下午，網上影片顯示，當時11歲的男童Tanvir踏單車，載著10歲的男同學Aadam，轉入一條街道時，被一條從上方垂落的裸露電線纏住，兩人隨即倒地，單車及他們開始起火冒煙。附近民眾見狀急忙過來查看，惟不敢貿然接觸他們的身體，直至找來絕緣物件協助才能救援，隨即將他們送院，但Tanvir送院時已被證實死亡，Aadam目前情況危殆。

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兩童被一條從上方垂落的裸露電線纏住，兩人隨即倒地。(X) 單車及他們開始起火冒煙。(X) 附近民眾見狀急忙過來查看，惟不敢貿然接觸他們的身體，直至找來絕緣物件才能救援。(X) 民眾隨即將他們送院。(X)

民眾批電力部門管理疏忽是罪魁禍首

警方已經立案展開調查，初步確認事故確實和電線有關。事件引發當地民眾不滿，批評電力部門管理疏忽是罪魁禍首。安得拉邦立法議會議員Kadapa MLA Madhavi Reddy允諾，會向受害者家屬盡可能提供協助。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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