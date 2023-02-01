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2023-02-01 13:07:00

死神放假｜巨石撞穿外牆直衝入屋　婦人僅一步之遙執番條命(有片)

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巨石撞穿外牆直衝入屋，婦人僅一步之遙執番條命。(Twitter)

美國夏威夷上周末發生了一宗恐怖意外，一顆巨石突然由山坡滾落，撞穿一戶住宅牆壁，直滾入屋中大廳，屋內女戶主只差一步就被砸中，驚險畫面網上曝光，令人膽戰心驚，慶幸事件中無人受傷。

巨石撞穿外牆直衝入屋，婦人僅一步之遙執番條命。(Twitter)

巨石撞穿外牆直衝入屋，婦人僅一步之遙執番條命。(Twitter)

綜合報道，事件發生於夏威夷火奴魯魯(Honolulu)當地上月28日午夜，65歲女戶主Caroline Sasaki正拿著小食在家中活動，附近的山坡突然有一顆直徑約1.5米的巨石崩落，先撞穿住宅外牆衝越大廳，再撞破另一面牆至一間睡房裡，Caroline Sasaki當時與巨石只有一步之差，巨石就在她眼前經過，她被嚇得本能地蜷縮退後。

一顆直徑約1.5米的巨石崩落，先撞穿住宅外牆衝越大廳，再撞破另一面牆至一間睡房裡。(Twitter) Caroline Sasaki當時與巨石只有一步之差，巨石就在她眼前經過。(Twitter) Caroline Sasaki當時與巨石只有一步之差，巨石就在她眼前經過。(Twitter) Caroline Sasaki與家人早一個星期才剛把房子翻新就遇到意外。(Twitter)

質疑附近工程導致意外 開發商否認有關

Caroline Sasaki猶有餘悸：「我還沒有看過意外發生時的影片，但他們(家人)告訴我，如果我再往前走一步，我現在就不會在這裡了。」她提到，與家人住在這裡數十年，即使遇上大雨颱風，從來沒有遇過巨石崩落的情形，沒想到她與家人一個星期前才剛把房子翻新就遇到意外。Caroline Sasaki與一些鄰居都認為，附近正在開挖中的工程是造成今次意外的元兇，不過，開發商卻表示，崩落的巨石與他們的工程有距離，認為意外不可能是他們造成的。

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