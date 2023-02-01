死神放假｜巨石撞穿外牆直衝入屋　婦人僅一步之遙執番條命(有片)

綜合報道，事件發生於夏威夷火奴魯魯(Honolulu)當地上月28日午夜，65歲女戶主Caroline Sasaki正拿著小食在家中活動，附近的山坡突然有一顆直徑約1.5米的巨石崩落，先撞穿住宅外牆衝越大廳，再撞破另一面牆至一間睡房裡，Caroline Sasaki當時與巨石只有一步之差，巨石就在她眼前經過，她被嚇得本能地蜷縮退後。

質疑附近工程導致意外 開發商否認有關

Caroline Sasaki猶有餘悸：「我還沒有看過意外發生時的影片，但他們(家人)告訴我，如果我再往前走一步，我現在就不會在這裡了。」她提到，與家人住在這裡數十年，即使遇上大雨颱風，從來沒有遇過巨石崩落的情形，沒想到她與家人一個星期前才剛把房子翻新就遇到意外。Caroline Sasaki與一些鄰居都認為，附近正在開挖中的工程是造成今次意外的元兇，不過，開發商卻表示，崩落的巨石與他們的工程有距離，認為意外不可能是他們造成的。

