死而復生？90歲老婦24小時內兩度宣告死亡 醫生推測：心臟痙攣導致

英國《鏡報》報導，西班牙一名90歲婦人日前在薩拉戈薩地區（Zaragoza）的聖胡安德迪奧斯醫院自然死亡，當晚11時，婦人的女兒將母親遺體送到殯儀館，並準備在第2天舉行葬禮。但殯儀館太平間的工作人員發現婦人有微弱呼吸，在凌晨4時將婦人送回醫院急救。可惜婦人返回醫院不到19小時，於「宣告死亡」隔天晚上6時30分，醫師再度宣告婦人的死亡。

西班牙1名婦人日前因心臟衰竭逝世，家人將其送到殯儀館後，竟被殯儀館人員發現婦人還有呼吸心跳，緊急將婦人送回醫院治療，但期間不足24小時內，醫生再度宣告婦人死亡。

英國《鏡報》報道，西班牙一名90歲婦人，日前在薩拉戈薩地區（Zaragoza）的聖胡安德迪奧斯醫院自然死亡，當晚11時，婦人的女兒將母親遺體送到殯儀館，並準備在翌日舉行葬禮。然而殯儀館的工作人員發現，婦人竟然還有微弱呼吸，於是在凌晨4時將婦人送回醫院急救。可惜婦人返回醫院後約19小時，醫師再度宣告婦人死亡。

警方就事件展開調查

院方在聲明表示，這種情況過去也曾發生過，大多是因為「心臟痙攣」導致微弱呼吸和心跳，並非真的復活，而且婦人因心臟衰竭導致死亡，更加減低「復活」的可能性。不過，當地警方仍針對事件進行調查，釐清院方有否責任。

類似的「死而復生」事件曾在美國發生。2022年，愛荷華州一位66歲婦人因罹患認知障礙症、焦慮症、憂鬱症等，被安排到臨終關懷中心治療，並於2023年初被宣告死亡。但在送往殯儀館火化途中，工作人員發現屍袋裡的遺體「還有呼吸」，將婦人送往醫院才發現她還活著，3天後，婦人在家人陪伴下過世，該中心因此被愛荷華州檢方罰款1萬美元。

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