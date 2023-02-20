熱門搜尋:
C觀點 澳門旅遊 日本旅遊 自煮食譜 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-02-20 13:46:30

殘疾男爬落巴士 失平衡慘遭輾斃(有片)

分享：
殘疾男子下車後慘遭輾斃。(互聯網)

殘疾男子下車後慘遭輾斃。(互聯網)

巴西發生一宗令人心酸的交通意外，當地傳媒報道，事發於馬拉尼昂州城鎮因佩拉特里斯(Imperatriz)，本月15日，一名下肢殘疾的男子乘搭巴士，到站後花一番氣力才能下車，再慢慢移動到行人路上。司機確認他下車後便開車，未料道路微微傾斜，殘疾男子突然失平衡朝巴士方向倒地，開行中的巴士隨即輾過並把他捲入車底。

司機立刻停車救人

報道指，司機發現不對勁便立即停車，隨即將男子送院急救，惜最終不治。

巴士公司Ratrans發聲明表示，事發後已立即聯絡家屬，並強調司機並無重大犯錯，對事件感到震驚、遺憾。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受