殯葬禮儀師做火化順手買彩票　中2個頭獎獲263萬

泰國一名殯葬禮儀師日前在進行火化大體時，遇到有人來兜售政府彩票，他想起市長又想起有大師指點，就順手買了2張數字最後是「17」的彩票，詎料竟然連中2張頭獎，共獲得1,200萬元泰銖(折合約263萬港元)。

馬來西亞《中國報》(China Press)報道，泰國58歲的Boonlua在瑪哈泰寺擔任殯葬禮儀師，上周五(1日)正在進行火化大體工作時，遇到有人兜售政府彩券，當時他挑選2個尾數「17」的彩票，原因是新任曼谷市長Chadchart Sittipunt為第17任市長，加上先前有大師曾說他那輛車牌「711」的開工車將會帶給他好運。

本想中二獎避免親友討分紅

Boonlua表示在中獎前，他因為欠債等財務壓力，對生活感到十分沮喪又疲倦，原本心中想著希望能中個二獎來做投資，也可以避免親朋好友來討分紅，沒想竟然連續中了2個頭獎。他憶述開獎當日，當得知自己成了千萬幸運兒後，興奮地衝入母親的睡房，在母親膝蓋前跪拜，分享天大的好消息。母親聽完更是高興地流下眼淚，她說Boonlua一直都是脾氣很好的人，喜歡幫助別人和做善事，如今中獎了，身為母親的她替兒子感到很開心。

Boonlua說，目前沒有計畫辭職，要用一部分錢幫兒子還債，然後起一間屋，一部分就儲起給孫兒做學費，其餘拿來維持日常生活和母親的醫藥費，以及積德行善。