殺人犯潛逃30年 精彩二次人生參演28部電影 1個線索令佢落網

人生如戲……印度一名頭號通緝犯30年前涉嫌犯下謀殺、行劫、盜竊等多宗案件，多年來一直躲藏，逃到另一地方開展二次人生，生活多姿多彩，愛情事業兩得意，更演出28部低成本電影，當中飾演警察等，演技精湛，吸了不少粉絲，其中一部電影在YouTube累計點擊多達760萬次。
英國廣播公司(BBC)報道，現年65歲的普拉卡什(Om Prakash) 1992年在北部哈里亞納邦(Haryana state)與同黨搶劫一名騎單車的男子，因男子反抗，兩人便將他刺斃。事後，普拉卡什逃過警方追捕，藏身於北方邦(Uttar Pradesh)，哈里亞納邦警方將他列為「頭號通緝犯」，並懸紅2.5萬盧布(約2,466港元)。此案並非普拉卡什的唯一污點，他也是盜竊慣犯，1980年代數度因涉嫌犯下偷竊案被捕，包括偷私家車、電單車、縫紉機和單車等。
通緝犯就一定是過著提心吊膽的生活？可不是，普拉卡什在北方邦取得多份政府文件，幫自己塑造新身份。30年來，他於北方邦高調發展事業，演出28部低成本電影，包括飾演警察、流氓、村長等角色，成為當地薄有名氣的演員。除了演員，他還當上貨車司機，又在節日裡下鄉演唱宗教歌曲。
妻子不知丈夫黑歷史
普拉卡什還再婚，生下3個孩子，但自己黑歷史，對家人卻隻字不提。結婚25年的妻子，直至上周警方破門拉人時，才得知丈夫以往的罪行。家人太過震驚，一時難以平復心情。妻子抱怨被普拉卡什背叛，對他多年前在哈里亞納邦已有家室，竟懵然不知。
天網恢恢、疏而不漏，原來哈里亞納邦警方前年成立專責打擊嚴重罪案的特遣隊，決定重新調普拉卡什多年前涉及劫殺案。警方調查通訊軟件，發現他申請的所有政府文件，都有他和他父親的真名，這才露出馬腳。警員兩個月前到他在哈里亞納邦20年前住過的村落，當地有人認得他，再順藤摸瓜地追查，上周終將他拘捕。