殺人犯潛逃30年 精彩二次人生參演28部電影 1個線索令佢落網

人生如戲……印度一名頭號通緝犯30年前涉嫌犯下謀殺、行劫、盜竊等多宗案件，多年來一直躲藏，逃到另一地方開展二次人生，生活多姿多彩，愛情事業兩得意，更演出28部低成本電影，當中飾演警察等，演技精湛，吸了不少粉絲，其中一部電影在YouTube累計點擊多達760萬次。

英國廣播公司(BBC)報道，現年65歲的普拉卡什(Om Prakash) 1992年在北部哈里亞納邦(Haryana state)與同黨搶劫一名騎單車的男子，因男子反抗，兩人便將他刺斃。事後，普拉卡什逃過警方追捕，藏身於北方邦(Uttar Pradesh)，哈里亞納邦警方將他列為「頭號通緝犯」，並懸紅2.5萬盧布(約2,466港元)。此案並非普拉卡什的唯一污點，他也是盜竊慣犯，1980年代數度因涉嫌犯下偷竊案被捕，包括偷私家車、電單車、縫紉機和單車等。

通緝犯就一定是過著提心吊膽的生活？可不是，普拉卡什在北方邦取得多份政府文件，幫自己塑造新身份。30年來，他於北方邦高調發展事業，演出28部低成本電影，包括飾演警察、流氓、村長等角色，成為當地薄有名氣的演員。除了演員，他還當上貨車司機，又在節日裡下鄉演唱宗教歌曲。