殺人鯨垂死畫面首次曝光　同伴合力「急救」 (有片)

人類第一次拍到殺人鯨垂死畫面。一條年老的雄性殺人鯨被發現異常，一動也不動地漂浮在水面，最終緩緩下沉。根據拍攝者的說法，當時還有至少另外2條年輕殺人鯨同伴，不斷來回游動、試圖將垂死老鯨推到水面上呼吸，嘗試約50分鐘才放棄。

綜合報道，在挪威與虎鯨共潛超過20年的資深鯨魚觀察者Robert de Latour於上月6日在挪威洛帕島發現35歲殺人鯨Hunchy，當時牠似乎動也不動，身邊則有另外2條年輕同伴在游動。Robert潛入水中浮潛到殺人鯨附近觀察，發現Hunchy看來很瘦弱，從腹部形狀來看，估計牠已很久沒有進食，情況並不樂觀，至於2條年輕同伴不斷來回游動，反覆將Hunchy推到水面上要讓牠呼吸，如「急救」般試圖讓牠「活過來」，嘗試約50分鐘才放棄，直至影片所顯示，Hunchy龐大的身驅緩緩下沉。