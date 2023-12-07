殺人鯨垂死畫面首次曝光　同伴合力「急救」 (有片)

人類第一次拍到殺人鯨垂死畫面。一條年老的雄性殺人鯨被發現異常，一動也不動地漂浮在水面，最終緩緩下沉。根據拍攝者的說法，當時還有至少另外2條年輕殺人鯨同伴，不斷來回游動、試圖將垂死老鯨推到水面上呼吸，嘗試約50分鐘才放棄。
綜合報道，在挪威與虎鯨共潛超過20年的資深鯨魚觀察者Robert de Latour於上月6日在挪威洛帕島發現35歲殺人鯨Hunchy，當時牠似乎動也不動，身邊則有另外2條年輕同伴在游動。Robert潛入水中浮潛到殺人鯨附近觀察，發現Hunchy看來很瘦弱，從腹部形狀來看，估計牠已很久沒有進食，情況並不樂觀，至於2條年輕同伴不斷來回游動，反覆將Hunchy推到水面上要讓牠呼吸，如「急救」般試圖讓牠「活過來」，嘗試約50分鐘才放棄，直至影片所顯示，Hunchy龐大的身驅緩緩下沉。
無法確定Hunchy最終結局
科學新聞網站Live Science報道指，殺人鯨可以在水下停留長達 15 分鐘，通常在休息時每分鐘都會浮出水面呼吸，在旅行時每3到5分鐘浮出水面呼吸一次。Robert說，那2條年輕的殺人鯨似乎意識到，如果離開Hunchy，牠就會沉入水中而死，牠們幫助Hunchy直到最後一刻，嘗試了50分鐘終於放棄了。
冰島大學研究專家、冰島虎鯨計畫創始人兼首席研究員Filipa Samarra表示，這段影片可能是第一次在北大西洋甚至全世界範圍內拍攝成年逆戟鯨的死亡過程。
不過，Robert補充，第二艘賞鯨船在1、2小時之後抵達現場，也目睹了類似的掙扎場面，惟無法確定Hunchy最後有沒有靠自己游回水面。