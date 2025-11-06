殺人鯨母子困廢棄樂園 見無人機即「表演」全球心碎(有片)

位於法國的「安提布海洋世界」（Marineland Antibes）因該國通過禁止虎鯨表演新例，在今年1月已永久關閉淪「廢棄樂園」，惟一對殺人鯨母子仍留在布滿青苔與淤泥的腐臭水池，無法離開。美國攝影師勞萊斯（Seph Lawless）上月底以無人機拍攝樂園最新現狀，殺人鯨母子一聽到無人機聲響便望向鏡頭隨即「表演」，在水中轉動跳躍，令人心碎畫面在社交平台瘋傳。 禁表演新例 園區1月關閉人去樓空 這對23歲虎鯨母親「維琪」（Wikie）與11歲兒子「凱喬」（Keijo）住在法國南部的「安提布海洋世界」。由於法國通過禁止虎鯨表演的新法例，該園區在1月已關閉人去樓空，惟兩隻虎鯨與12隻瓶鼻海豚仍被困在腐壞的池中，四周布滿青苔與淤泥。

「用唯一學過的語言表演 但這次沒觀眾」 勞萊斯日前以無人機拍攝園區，可見母鯨靜止漂浮在污濁水面上，旁邊的兒子還「反肚」，他一開始以為兩隻虎鯨已經死亡。但當牠們聽到無人機聲音後抬起頭，隨後開始水中轉動、跳躍，彷彿重演過去的表演動作，場面令人心碎。勞萊斯形容：「那一刻，就像牠們認出了我，又像希望本身重新回來探望牠們。牠們跳躍、旋轉，用唯一學過的語言表演。但這次沒有觀眾。只有我⋯以及牠們對自由的渴望。」 網民轟法國政府冷血 影片在全球引發巨大迴響，網民紛留言表達憤怒和心痛，批評法國政府冷血此前未有介入。有網民稱「我哭了，人類怎麼了？拜託一定要有人做點事」、「牠們表演是因為知道這樣才能得到食物」、「法國政府為何不採取行動」。勞萊斯稱影片於社交平台吸引超過5,500萬人分享與關注，呼籲各界繼續施壓：「牠們的故事還沒結束，除非我們放棄。」法國當局也在輿論壓力下表態正介入事件。