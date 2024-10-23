殺人鯨表演中途排出黃色糞水　下秒潑向觀眾避無可避(有片)

美國德克薩斯州的聖安東尼奧海洋世界(SeaWorld San Antonio)日前發生一幕驚人畫面，一條殺人鯨在表演途中突然便溺，水中頃刻出現一片黃色的液體，正當觀眾疑惑那是否排泄物時，下一秒殺人鯨就將帶有糞便的池水潑向觀眾席，不少前排觀眾閃避不及中招，哭笑不得。
綜合報道，事發於上周六(19日)在海洋世界的殺人鯨表演中，網上影片顯示，一條殺人鯨按照慣例地在水中移動，期間牠突然排出一片黃色、明顯是排泄物的液體，觀眾席上不少人當下感到疑惑，還有孩童轉頭一臉困惑望向拍片者。正當眾人還在議論之際，那條殺人鯨已高高躍起又再墮入池中，隨即激起大浪，連帶有排泄物的池水池邊，灑向觀眾席，眾人眼見躲避不了，紛紛發出驚呼。現場觀眾Samantha King於事後受訪時表示：「我們原本以為坐在前排只會被淋濕，沒想到是被屎水淋濕」，她直呼：「味道有夠臭，人們都在作嘔！」
網民反對動物表演：鯨魚在這裡不會快樂
聖安東尼奧海洋世界就事件表示相當遺憾，目前正在採取措施確保顧客的安全和舒適。不過，影片在網路上曝光後引起熱議，許多人所關注的是動物權益，他們反對圈養動物和動物表演，不少網民直呼：「就說不要再去看動物表演了吧」、「不要再讓動物表演」、「天啊，為甚麼還有人去看動物表演？」、「鯨魚在這裡(海洋世界)不會快樂」、「釋放動物」、「關閉海洋世界，關閉動物園」。
隨著動物保護意識抬頭，近年有不少地方的民眾開始抵制動物表演或競賽。佛羅里達州邁阿密海洋生態館(Miami Seaquarium)經多方游說，去年3月終達成協議，宣布計劃於2年內，讓圈養近50年的殺人鯨Lolita回歸太平洋，可惜未等到這一天，Lolita便於5個月後離世，終年57歲。
Whale takes a shit at Sea World San Antonio, crowd gets splashed right after pic.twitter.com/vw3kjoG89U— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) October 19, 2024