殺人鯨表演中途排出黃色糞水　下秒潑向觀眾避無可避(有片)

美國德克薩斯州的聖安東尼奧海洋世界(SeaWorld San Antonio)日前發生一幕驚人畫面，一條殺人鯨在表演途中突然便溺，水中頃刻出現一片黃色的液體，正當觀眾疑惑那是否排泄物時，下一秒殺人鯨就將帶有糞便的池水潑向觀眾席，不少前排觀眾閃避不及中招，哭笑不得。

綜合報道，事發於上周六(19日)在海洋世界的殺人鯨表演中，網上影片顯示，一條殺人鯨按照慣例地在水中移動，期間牠突然排出一片黃色、明顯是排泄物的液體，觀眾席上不少人當下感到疑惑，還有孩童轉頭一臉困惑望向拍片者。正當眾人還在議論之際，那條殺人鯨已高高躍起又再墮入池中，隨即激起大浪，連帶有排泄物的池水池邊，灑向觀眾席，眾人眼見躲避不了，紛紛發出驚呼。現場觀眾Samantha King於事後受訪時表示：「我們原本以為坐在前排只會被淋濕，沒想到是被屎水淋濕」，她直呼：「味道有夠臭，人們都在作嘔！」